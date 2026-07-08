獨家／千金股「1元一跳」現貨擬不設區間 期貨新制數據成政策風向球

台股高價股交易體制傳出歷史性變革，市場囑目焦點全面轉向現貨市場「不設任何價格區間上限」的鬆綁方向。據悉，主管機關擬於明年7月推動現貨新制，屆時千金股不論股價攀升至何種天價，最小升降單位（Tick）一律採取「1元一跳」；隨後更傳出，今年7月6日已率先讓1,000元至未滿2,500元高價股實施1元一跳的期貨市場，也計劃同步取消現行的限制區間全面跟進。

面對這項重大制度轉變，市場多空看法陷入激辯。而期貨新制率先上路後的最新交易數據，直到明年中還有1年的時間能觀察市場反應，可望成為「實證」改革效益、決定現貨政策走向是否轉彎的關鍵風向球。

據了解，主管機關在決策前曾深入比較千金股在股價1,000元以上、以及900多元「衝刺期」的交易生態。數據顯示，當個股晉升千金行列、升降單位從1元放大至5元後，成交量與流動性反而雙雙出現下滑趨勢。

進一步分析投資人的委託報價發現，在現行5元一跳的制度下，高達80％的報價高度集中在成交價的「上下一檔」之內。市場人士直言，這代表目前的報價差距拉得太寬（達0.5％），導致買賣雙方的報價無法細緻化撮合，反而形成撮合障礙；若能縮小為1元一跳，訂價將更為精準，市場也會發展更精細的策略來靈活涵蓋交易成本。

針對「不設區間、一律1元一跳」的變革，市場正反意見激烈交鋒：反方擔憂指數「平滑化」。有業內人士憂心，若台積電（2330）等超大市值權值股的Tick變小、走勢變得過於「平穩」，恐怕導致大盤指數「衝不了」、走勢失去短線鋸齒狀的套利波動。

正方則力挺估值才是核心。支持聲音認為，決定股價的本質是投資人對「未來估值的預期」，而非跳動單位，當1元一跳讓投資人能以更精細、更便宜的隱含摩擦成本買進時，反而能有效刺激市場交投熱絡。

此外，過去強烈反對細緻化升降制度的群體主要為當沖客，認為跳動點變小會壓縮獲利空間。不過，也有程式交易專家認為，演算法本就能隨市場機制靈活微調，未來只要「多掛幾檔、分批成交」即可解決，當沖生態不至於消滅。

當前千金股升降制度的變革，正反兩方論述均有待市場實際驗證。不過，若從證券商的角度觀察，現貨成交量擴大可望直接帶動經紀業務收入，但伴隨而來的，將是高頻與逐筆交易下，券商後台資訊系統所面臨龐大的數據傳輸與頻寬壓力。

有財金官員直言，隨著台股市場行情火熱、投資人對交易制度的精進高度關注，券商在跟著大環境賺得「盆滿缽滿」之餘，也必須展現相對應的企業社會責任與核心競爭力；券商勢必要同步加大資本支出、積極升級軟硬體基礎設備，這不僅是為了在高度競爭的市場中「留住客戶」，更是為了全面承接未來改制後，市場翻倍翻量成交單位的資訊海嘯衝擊。