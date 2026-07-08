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台股熱絡掀借貸潮 央行：密切關注股市融資槓桿
台股交易熱絡，民眾擴大借貸投入股市，也引發市場對金融穩定的關注。中央銀行指出，將密切關注股市融資槓桿變化以及銀行資金流入股市情形，銀行也應留意相關信用擴張情形及風險控管。
央行9日將於立法院財委會就「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」進行專題報告，今天書面報告率先出爐。
央行說明，今年以來，全球科技巨頭持續擴張AI資本支出，台廠相關供應鏈受惠，投資人對台股前景樂觀，台股上漲至7月7日的45479點，較2025年底上漲57%；上市櫃股市日平均成交值也大幅攀升至今年7月（7月1日至7月7日）的新台幣1兆4418億元，較去年底增加133%。
央行接著指出，台股交易熱絡，吸引民眾積極向銀行及證券商借入資金，以增加投資規模及放大收益，帶動銀行對個人理財週轉金貸款，以及證券商對客戶融通總餘額明顯成長，另外，銀行對證券期貨及金融輔助業的放款餘額也持續攀升。
根據國內監理架構，金管會負責監理資本市場及個別金融機構。金管會日前表示，已密切關注上述現象，除了對證券商的資金來源與運用訂有雙向風險控管機制，也對銀行的理財型房貸、股票質押及信用貸款等授信業務，持續監控貸款金額及逾放比率等風險指標變化。
央行表示，未來將密切關注股市融資槓桿變化及銀行資金流入股市情形；銀行則宜留意相關信用擴張情形及風險控管。
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