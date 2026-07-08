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外資持股市值攀升 央行：短期集中匯出成穩匯挑戰

中央社／ 台北8日電

近期台股震盪加劇，外資持續賣超台股並匯出，導致新台幣貶破32元整數大關。央行坦言，今年以來台股交易活絡，外資持股市值及股匯市交易規模大幅增加，如果外資短期集中調整部位，恐加劇波動，增加維持匯市穩定的挑戰。

央行9日將於立法院財委會就「股市、通膨、匯率與房市多重風險中，中央銀行中長期因應策略與政策工具」進行專題報告，今天書面報告率先出爐。

熱錢持續流出，新台幣收盤價本週正式貶破32元大關。針對匯率，央行書面報告特別說明，今年2月底中東衝突爆發，國際美元因避險需求增加，加上美國經濟成長優於預期、通膨壓力仍存，市場預期美國聯準會貨幣政策立場轉趨鷹派，均帶動美元走強，今年以來上漲2.68%。

央行進一步指出，國際美元走強下，主要貨幣對美元匯率普遍走貶。截至今年7月7日，韓元、日圓及歐元分別貶值5.06%、3.33%及2.65%，新台幣對美元匯率由去年12月31日的31.438元貶至32.143元，貶幅2.19%，相對主要貨幣仍屬穩健。

不過央行坦言，台股交易熱絡，相較去年同期，外資日平均股票及外匯交易金額均攀升數倍，且資金多以短期、鉅額及集中方式進出，增加國內匯市波動。

此外，外資持有國內資產市值相對外匯存底比率，從去年底191%升至今年6月底的316%。央行直言，如果外資短期集中調整部位，可能加劇國內股、匯市波動，增加維持匯市穩定的挑戰。

央行表示，近年國際短期資本移動頻繁且規模龐大，已逐漸成為影響短期匯率變動的重要因素，影響程度往往高於國際貿易及經濟基本面，使外匯市場更容易受到跨境資金快速流動的影響。

央行指出，為了掌握外資資金流向，持續運用大額結匯即時通報系統、監控外資證券交易及資金流向、督導保管機構及指定銀行落實法規遵循，並視需要辦理專案金融檢查、必要時採行資本移動管理措施，以維護市場秩序。

央行 台股

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