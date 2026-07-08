因應巴威颱風防颱 櫃買市場投資人講座7月10日台北場取消延期至7月23日

台股高價股交易體制傳出歷史性變革，市場囑目焦點全面轉向現貨市場「不設任何價格區間上限」的鬆綁方向。據悉，主管機關擬於明年7月推動現貨新制，屆時千金股不論股價攀升至何種天價，最小升降單位（Tick）一律採取「1元一跳」；隨後更傳出，今年7月6日已率先讓1,000元至未滿2,500元高價股實施1元一跳的期貨市場，也計劃同步取消現行的限制區間全面跟進。

2026-07-08 18:19