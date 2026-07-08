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因應巴威颱風防颱 櫃買市場投資人講座7月10日台北場取消延期至7月23日
因應巴威颱風來襲，基於防颱考量及與會人員安全，櫃買中心取消原預定於7月10日與大昌證券合作舉辦的櫃買市場投資人講座，並延期至7月23日辦理，本次講座將重新開放報名，有意參與的投資人請於7月13日上午10時起至7月22日中午12時止，至櫃買中心報名網站（https://www.tpex.org.tw/event/web/trade_2026/index.html）完成報名。
櫃買中心為利各項交易新制運作順暢及推廣櫃買市場相關商品，於2026年共規劃舉辦25場次櫃買市場投資人講座，為提供投資人多元的參加方式，本年度台北場次均同步採網路線上影音直播及部分場次錄製影音檔，歡迎投資人至櫃買中心網站首頁點選「櫃買影音專區」（網址：https://www.tpex.org.tw/zh-tw/about/company/media/education.html；首頁\關於櫃買\櫃買影音\投資人講座）連結觀看。
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