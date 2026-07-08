快訊

北市公布南僑油脂7產品流向 胖老爹、錢櫃、君悅排骨、晶華酒店都上榜

三中案纏訟8年落幕！前總統馬英九獲無罪確定 蔡正元再判6月刑定讞

強颱巴威暴風半徑380公里創25年紀錄 氣象署不排除登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

華爾街看好科技巨頭迎反彈 00757收紅打出W底攻擊訊號

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美股科技七巨頭（Magnificent Seven）自今年初以來幾乎表現平平，但近期華爾街外資機構喊出，隨著晶片股漲勢出現震盪，超大型雲端服務商有望重新受到投資人青睞，預期大型科技股有望迎來反彈。受此利多激勵，統一FANG+ ETF（00757）8日收紅並且逐步打出W底攻擊訊號。

科技七巨頭包括：輝達（NVIDIA）、GOOGLE、Meta、微軟（Microsoft）、特斯拉（Tesla）、蘋果與亞馬遜（Amazon）。這些企業自 2022 年底以來股價大幅上漲，然而，今年以來整體表現相對持平。但近期外資報告風向已捎來利多，例如，摩根士丹利（大摩）本周最新發布報告指出，預期市場資金將逐步由半導體股回流至超大型雲端服務商。

00757成分股幾乎涵蓋這些重量級科技股，8日上漲1.2元，收在130.45元，股價上周已經領先大盤突破整理區間，率先收復所有短期均線，本周持續沿5日線挺升，只要資金回流大型科技股，00757有機會迎來一波主升段的估值修復行情。

法人指出，四大雲端服務商今年在AI資本支出上毫不手軟，隨著AI應用逐步進入落地變現期，這些掌握龐大現金流與通路優勢的科技巨頭，將率先迎來獲利爆發。大摩等外資機構的報告也印證，當半導體上游硬體漲多面臨震盪時，資金為了尋求避風港與成長潛力，勢必優先回流這類基本面扎實的超大型科技股。

統一FANG+ ETF採取成分股等權重策略，目前10檔成分股涵蓋Meta、蘋果、亞馬遜、微軟、PALANTIR、GOOGLE、Netflix、輝達、博通、美光（Micron），都是引領全球科技浪潮的領頭羊。一旦美股科技龍頭股重掌多頭軍符，00757的爆發力也將跟著受惠。

華爾街

延伸閱讀

瑞銀：AI 基建股將超越科技七雄 比瘋狂投資卻無法確定報酬的巨頭們更受關注

國泰證7月投資觀點：AI行情撐美股、日股四大產業升溫

台積電上看5千太瘋狂？股添樂示警「法說會雖樂觀但天花板恐墊高」：1族群更有肉

「第四法人」的低接投資神器來了！10檔百億台股ETF Q3彎腰撿鑽石

相關新聞

台積電漲25元撐盤 台股漲255點收45,734點

台股8日收盤上漲255.3點，終場以45,734.41點作收，成交量9,583.46億元，漲幅0.56%；台積電（2330）收盤價2,465元，上漲25元，漲幅1.02%。

獨/重大突破！「千金股」零股價格變動 明年7月從5元降為1元

零股交易將再有新制！據透露，證交所已預定在明年7月上路的零股交易第二階段，將「千金股」的零股交易價格，從每5元改為每1元為變動單位，這將是國內「千金股」交易具有里程意義的突破，此外，證交所預定在今年底將零股交易時間從9點10分提前到9點開盤的第一階段新制，上路日期暫訂為12月7日，特別選周一日期作新制的開始。

台積電拉尾盤！台股收紅 但三大法人仍賣超429億元

台股8日在月線下震盪，收在45,734.41點，上漲255.3點，漲幅0.56%，雖然沒有收復月線，但暫時止住跌勢，成交量則跌破1兆元，為9,583億元，三大法人賣超429.3億元。

四大題材加持、台股7月行情偏多看待 法人點名這些族群優先買

台股力拚收復月線，8日尾盤再往上急拉，終場收45,734.41點，上漲255.3點，終止連2跌，到底7月行情怎麼走？盤中動輒震盪逾千點，讓投資人心情跟著起伏不定，法人則是直言，在四大題材加持下，對7月台股偏多看待，「報價上漲概念股」則是布局的首選。

獨／台股明年中三大改革！千金股不分整零1元一跳 零股撮合縮短至1秒

高價千金股近年百花齊放，為降低投資門檻、減少散戶價差並落實普惠金融，臺灣證券交易所、券商公會最新研議方向出爐，台股將迎來兩大重量級新制，最受市場矚目的「千金股（千元以上高價股）升降單位（Tick）改為1元」將在明年7月正式上路，且屆時不分整股、零股全面同步實施；同時，盤中零股交易撮合時間也將從現行的5秒大幅縮短至1秒，讓小資族交易高價股更具「抗震」效果。

台股震盪散戶狂撿ETF 零股成交前五大4檔是ETF 個股成交這檔第一

台股今（8）日開高後陷入震盪，高低震盪幅度約800點，不過散戶仍勇於進場撿便宜。盤中成交量前五大有二檔都是ETF，包括群益臺灣加權正2（00685L）逾41萬張排名第一，主動統一升級50（00403A）逾23萬張排名第五。其他個股包括群創（3481）逾40萬張排名第二，中石化逾29萬張排名第三，友達（2409）逾25萬張排名第四。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。