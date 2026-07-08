華爾街看好科技巨頭迎反彈 00757收紅打出W底攻擊訊號

美股科技七巨頭（Magnificent Seven）自今年初以來幾乎表現平平，但近期華爾街外資機構喊出，隨著晶片股漲勢出現震盪，超大型雲端服務商有望重新受到投資人青睞，預期大型科技股有望迎來反彈。受此利多激勵，統一FANG+ ETF（00757）8日收紅並且逐步打出W底攻擊訊號。

科技七巨頭包括：輝達（NVIDIA）、GOOGLE、Meta、微軟（Microsoft）、特斯拉（Tesla）、蘋果與亞馬遜（Amazon）。這些企業自 2022 年底以來股價大幅上漲，然而，今年以來整體表現相對持平。但近期外資報告風向已捎來利多，例如，摩根士丹利（大摩）本周最新發布報告指出，預期市場資金將逐步由半導體股回流至超大型雲端服務商。

00757成分股幾乎涵蓋這些重量級科技股，8日上漲1.2元，收在130.45元，股價上周已經領先大盤突破整理區間，率先收復所有短期均線，本周持續沿5日線挺升，只要資金回流大型科技股，00757有機會迎來一波主升段的估值修復行情。

法人指出，四大雲端服務商今年在AI資本支出上毫不手軟，隨著AI應用逐步進入落地變現期，這些掌握龐大現金流與通路優勢的科技巨頭，將率先迎來獲利爆發。大摩等外資機構的報告也印證，當半導體上游硬體漲多面臨震盪時，資金為了尋求避風港與成長潛力，勢必優先回流這類基本面扎實的超大型科技股。

統一FANG+ ETF採取成分股等權重策略，目前10檔成分股涵蓋Meta、蘋果、亞馬遜、微軟、PALANTIR、GOOGLE、Netflix、輝達、博通、美光（Micron），都是引領全球科技浪潮的領頭羊。一旦美股科技龍頭股重掌多頭軍符，00757的爆發力也將跟著受惠。