四大題材加持、台股7月行情偏多看待 法人點名這些族群優先買

台股力拚收復月線，8日尾盤再往上急拉，終場收45,734.41點，上漲255.3點，終止連2跌，到底7月行情怎麼走？盤中動輒震盪逾千點，讓投資人心情跟著起伏不定，法人則是直言，在四大題材加持下，對7月台股偏多看待，「報價上漲概念股」則是布局的首選。

台股連續兩個交易日下跌，月線宣告失守，8日走勢震盪，早盤以45,524.69點開出，上漲45.58點，指數一度衝達45,837.12點，上漲358.01點，短暫收復月線，但低點則一度下探至45,036.64點，下跌442.47點，高低點震盪800.48點。

權王台積電（2330）以2,445元開高，盤中曾翻黑至2,420元，最後一盤爆出4,833張買單，一口氣拉升15元股價，終場以2,465元收盤，上漲25元，漲幅1.02%，影響大盤指數約203點；南亞（1303）除息，一開盤秒填息，股價開高走高衝上漲停182元鎖死到收盤，影響大盤指數約45點。

聯電（2303）除息表現也是相當亮眼，以156元開出，一開盤就完成填息，終場收163元，影響大盤指數約44點；ABF載板的南電（8046）、景碩（3189）、欣興（3037）等股也上漲收盤；大盤指數在最後5分鐘再往上急拉125.63點，收在45,734.41點，上漲255.3點，不過，月線仍是得而復失，尚未站上。

統一投顧董事長黎方國表示，7月台股偏多看待，可以從四大面向來看，首先，從統計上來看，美股過去11年（2015~2025）7月100%上漲。

其次從業績面來看，第2季財報將陸續公布，美國S&P500企業獲利成長從原預估的18%上修到23%，台股第2季財報獲利成長也上修，券商預估，今年企業獲利成長原預估值為成長20~25%，第2季財報公布後將上修到成長50%，另外，全年展望也將上修。

再從題材面來說，7月將有法說會及財報的利多，包括台積電法說會、SK海力士（SK Hynix）7月10日將到美股掛牌，已公布的美光（Micron）財報亮眼之外，三星（Samsung）公布初估財報也相當好，預計在7月30日公布完整財報；另外，美國FOMC會議，預期7月不會升息，9月可能降息。

最後則是從地緣政治風險緩解來看，美伊停火，油價下跌，干擾因素減少，再加上美國期中選舉，台灣年底也有選舉，都有利股市的表現。

黎方國強調，台股雖有漲多良性拉回，但7月偏多看待，在族群的挑選上，「報價上漲概念股」為首選，包括PCB、記憶體、被動元件、ABF、台積電設備股等都可以留意。