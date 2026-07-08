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台積電拉尾盤！台股收紅 但三大法人仍賣超429億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台積電（2330）拉尾盤，收2,465元，上漲1%。聯合報系資料照
台積電（2330）拉尾盤，收2,465元，上漲1%。聯合報系資料照

台股8日在月線下震盪，收在45,734.41點，上漲255.3點，漲幅0.56%，雖然沒有收復月線，但暫時止住跌勢，成交量則跌破1兆元，為9,583億元，三大法人賣超429.3億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超379.49億元，投信買超119.61億元，自營商賣超（合計）169.42億元，其中自營商（自行買賣）賣超33.42億元，自營商（避險）賣超136億元。

台積電（2330）拉尾盤，收2,465元，上漲1%，台達電（2308）仍收黑，收1,885元，下跌0.26%。聯發科（2454）跌破4,000元，收3,995元，下跌0.87%。工業電腦龍頭研華（2395）6月營收衝破百億元，達101.23億元，創下歷史新高，股價跳空攻上漲停，收546元，也創新高。

南亞（1303）漲多回檔兩天，今股價強勢漲停，收182元，也秒填0.8元的現金股利。BBU族群走強，順達（3211）、新盛力（4931）亮燈漲停。無人機概念股大跌一天後回神，雷虎（8033）、長榮航太（2645）、邑錡（7402）漲停，中光電（5371）上漲逾6%，龍德造船（6753）上漲逾4%。

CPO族群先前因研究機構SemiAnalysis指良率低，CPO時程將延誤，導致股價重挫，而今出現谷底翻揚，聯亞（3081）收漲停2,095元，上詮（3363）上漲約9%，訊芯-KY（6451）、全新（2455）上漲逾5%。

台積電 三大法人

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台積電拉尾盤！台股收紅 但三大法人仍賣超429億元

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台股8日收盤上漲255.3點，終場以45,734.41點作收，成交量9,583.46億元，漲幅0.56%；台積電（2330）收盤價2,465元，上漲25元，漲幅1.02%。

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