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獨／台股明年中三大改革！千金股不分整零1元一跳 零股撮合縮短至1秒

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股將迎來兩大重量級新制，最受市場矚目的「千金股升降單位（Tick）改為1元」將在明年7月正式上路；同時，盤中零股交易撮合時間也將從現行的5秒大幅縮短至1秒。圖為台股示意圖。圖／本報資料照片
台股將迎來兩大重量級新制，最受市場矚目的「千金股升降單位（Tick）改為1元」將在明年7月正式上路；同時，盤中零股交易撮合時間也將從現行的5秒大幅縮短至1秒。圖為台股示意圖。圖／本報資料照片

高價千金股近年百花齊放，為降低投資門檻、減少散戶價差並落實普惠金融，臺灣證券交易所、券商公會最新研議方向出爐，台股將迎來兩大重量級新制，最受市場矚目的「千金股（千元以上高價股）升降單位（Tick）改為1元」將在明年7月正式上路，且屆時不分整股、零股全面同步實施；同時，盤中零股交易撮合時間也將從現行的5秒大幅縮短至1秒，讓小資族交易高價股更具「抗震」效果。

因應台股加權指數漲幅顯著，千金股大關已突破50檔，主管機關規劃於明年7月起，將千元以上高價股的整股與零股升降單位全面縮小改為1元。以往千金股每跳動一次就是5元（例如2,500元下一檔就是2,505元），改為1元一跳後（例如2,500元下一檔為2,501元），散戶投資人能買到更精準的盤中價格，大幅減少買賣價差。

券商透露，去年因考量系統負荷曾表達反對，但今年隨高價股增加、零股成交量暴增，業者為了「普惠金融」已達成共識，願意出資修改系統；定在明年7月主因是需要進行高運量壓力測試，並預留時間向投資人做制度宣導。

同樣定在明年7月同步登場的，還有盤中零股交易流動性的大升級。零股撮合間隔時間將從現行的5秒直接縮短為1秒。不過，為了保護小額投資人，零股交易仍將維持「集合競價」模式，而非整股採行的「逐筆撮合」。業者分析，一般而言，集合競價對散戶相對安全，能有效協助小資族在盤中取得較佳的平均價格，若改為逐筆撮合，盤中波動恐過於劇烈。

在明年7月的兩大重頭戲上路前，今年12月7日將率先啟動第一階段調整。盤中零股交易的預約單發送時間、正式開盤時間，將調整到與整股完全一致（亦即上午9點正式開盤），打破過去零股較整股晚開盤的限制，讓投資人能在開盤第一時間進行資產配置。

針對其餘立委近期高度關注的配套措施，券商集體共識認為，基於風險與成本考量，明確表態反對開放零股當沖與信用交易，並直言，零股本就屬於小額投資，若要硬套當沖與信用交易，券商後台的控管與授信成本過高，且散戶本身健全度不足，操作信用交易的風險過大。

至於市場曾討論過「將台股交易時間延長」或「交易單位直接從1張（1,000股）改為1股」等根本性變革，主管機關評估因牽涉層面極廣、系統改裝難度過高且對市場衝擊巨大，在短中期的未來內應暫無推行規劃。

台股 零股 千金股

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