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台積電漲25元撐盤 台股漲255點收45,734點
台股8日收盤上漲255.3點，終場以45,734.41點作收，成交量9,583.46億元，漲幅0.56%；台積電（2330）收盤價2,465元，上漲25元，漲幅1.02%。
台股8日在台積電走穩上漲撐住盤勢，欣興（3037）、台光電（2383）、南亞（1303）、聯電（2303）等權值股回神上揚，但仍無法上攻回升到10日均線之上。
8日成交金額大且走高為：欣興、群創（3481）、合晶（6182）、南電（8046）、禾伸堂（3026）、南亞（1303）、聯茂（6213）、台光電（2383）及聯電（2303）；成交金額大且疲軟者則為：國巨*（2327）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、華新科（2492）、致茂（2360）、奇鋐（3017）及緯創（3231）。
群益投顧表示，SpaceX、SK海力士（SK Hynix）等重量級大股陸續在美國納斯達克掛牌，美股迎來逾20年來最大規模重量級新股發行潮，籌碼、估值仍承壓。短期台股仍有10日線上檔反壓待克服，擇強守技術面短線應對。
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