台積電漲25元撐盤 台股漲255點收45,734點

中聯油脂大豆沙拉油檢出一級致癌物超標事件持續延燒，除了中聯油脂遭衛福部開罰1億6,520萬元，地方政府也同步追究相關業者責任，其中擔任吹哨者的南僑也因延誤通報，遭台北市衛生局裁罰300萬元。對此，南僑發布重訊澄清，檢測有問題的樣品為留樣樣本，但已經在統槽內的油品檢驗正常，當時才沒有通報主管機關。

2026-07-08 13:05