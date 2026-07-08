美伊衝突再起 台股開高後陷震盪 法人：短線盤勢進入籌碼重組 勿摸底

美伊衝突再起，美股四大指數昨（7）日全數收黑，以費城半導體指數下跌4.6%跌幅最重。台股今（8）日開盤最高上漲358點至45,837點後即陷入震盪，盤中最低下跌442點至45,036點，高低震盪約800點。台積電盤中最高上漲15元至2,455元，最低下跌20元至2,420元。

法人指出，台股昨日早盤多頭強攻一度漲410點，企圖挑戰47K大關，不料11時過後，後受日韓股市拖累上演變臉行情，盤面湧現獲利了結與高檔賣壓，指數急轉直下，終場大跌1,077點。盤面上，過往強勢族群成為重災提款區，被動元件、半導體與記憶體無力支撐。整體來看，高低震盪擊潰10日線，扭轉先前多頭強勢格局。這波急殺逼出融資清洗壓力，市場情緒明顯朝空方傾斜。在市場恐慌情緒蔓延下，短線盤勢進入籌碼重組的時刻。此時與其過早猜測底部、盲目承接強勢股的拉回修正，投資人應退場觀望，靜待主流高價股止跌及籌碼沉澱。