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吹哨者延誤通報要被罰 南僑發重訊：依法提出行政救濟
中聯油脂大豆沙拉油檢出一級致癌物超標事件持續延燒，除了中聯油脂遭衛福部開罰1億6,520萬元，地方政府也同步追究相關業者責任，其中擔任吹哨者的南僑也因延誤通報，遭台北市衛生局裁罰300萬元。對此，南僑發布重訊澄清，檢測有問題的樣品為留樣樣本，但已經在統槽內的油品檢驗正常，當時才沒有通報主管機關。
台北市衛生局調查，南僑油脂針對「大豆油（原料油：S/B）」自主檢驗檢出苯駢芘不符規定，6月10日向上游福壽通知原料異常，但未依食安法第7條第5項向衛生局通報，依法開罰300萬元。
對此南僑於7月7日晚間發布重訊公告，指出檢出超標的樣品為留樣樣本，送驗台灣檢驗科技公司後也顯示超標。但當時已經投入統槽內的黃豆油檢驗後，結果都符合規定，同時運用該批黃豆油製作的成品，也符合法規，因此認為這批原料沒有受汙染，無適用申報之法定義務。
南僑表示，尚未接獲台北市衛生局裁罰書，待收到裁罰書後，與律師研商後，依法提出行政救濟。
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