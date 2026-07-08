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2027年ABF載板市場續為賣方市場 四雄跌深反彈

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

近期市場雜音不斷，不過，產業界觀察，2027年全球中高階載板市場續為賣方市場，特別是ABF持續供不應求，帶動載板龍頭欣興、景碩、南電與臻鼎今日股價同步跌深反彈。

業界觀察，因陸資廠搶進BT載板先前供過於求，不過歷經結構調整中高階產能仍供不應求，至於ABF載板則預期2027年也持續供不應求，整體中高階載板市場2027年續為賣方市場。

欣興方面搭上AI晶片對高階載板與PCB需求暴增熱潮，公司積極擴產並提升AI相關比重，載板方面，AI占比去年約40%，今年預期可達60%；PCB方面，去年AI相關比重約55%至60%，今年將提高為65%至70%。就整體業績比重來看，今年AI營收占比目標達到60%以上。

外資法人關注先進封裝應用發展，欣興觀察，先進封裝型態多元，前段變化不大，後段有較大變化會持續投資合作發展解決瓶頸，提供客戶多元備案，持續成為客戶優先考慮的選項。

景碩日前股東會順利通過私募等議案，重申今年逐季成長的營運目標，先前董事會已拍板資本支出235億元以因應未來三年擴充ABF載板產能設備需求，2026年約為80億元，其中60億元用於ABF載板投資。

景碩廠區包含台灣一廠、台灣二廠、台灣五廠以及六廠，子公司晶碩、美國子公司與大陸百碩。

展望未來，景碩預期，AI帶動高階載板市場未來三年仍健康，預期至2030年需求都還可以，這也是為何同業與景碩都積極應對需求布局。

臻鼎方面高雄 AI 園區則聚焦高階 ABF 載板與高階 PCB 產能，定位為先進製程與高階產品的重要據點。隨著淮安、泰國與高雄等高階產能陸續到位，臻鼎將進一步強化全球供應彈性與客戶服務能力，支撐未來營運規模與產品組合持續升級。

臻鼎預期，2026 年伺服器／光模組業務營收將成倍增長，IC 載板營收亦目標成長70%以上，顯示公司營運結構正加速朝高階 AI 應用升級，並將成為未來數年推動營收規模擴大與獲利能力提升的關鍵引擎。

ABF 景碩 臻鼎

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