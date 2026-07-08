現在上車來得及？這檔「AI股」美銀調高目標價至9,100、居外資圈最高

川湖受惠於全球雲端服務供應商（CSP）及新興雲端新創公司的AI伺服器專案持續放量，今年第2季營收大爆發。外資美銀證券看好，基於穩健營收成長與市場龍頭地位，重申川湖「買進」評等，目標價由7,600元大幅調升至9,100元，調幅19.7%，居外資圈最高價。

展望下半年，美銀表示，川湖在日前股東常會上釋出樂觀訊號，預期第3季與第4季營收將維持逐季成長的走勢，預估隨著輝達（NVIDIA）Vera Rubin及ASIC AI伺服器專案將在下半年逐步量產，川湖2026年全年營收有望繳出年增125%的傲人成績。同時，川湖將持續吸納全球CSP大廠的AI資本支出紅利，預期2027年與2028年營收將分別再成長29%、15%。

獲利預估方面，美銀將川湖2026至2028年的預估每股稅後盈餘（EPS）大幅調高16%、29%。雖然公司維持自然匯率避險政策，且鋼材等大宗商品成本可能上漲，川湖也為此預留了1.5至2.0個百分點的利潤率波動空間，但美銀微調後仍維持高水準的獲利假設，預估毛利率將落在76.8%至76.9%、營業利益率達69.9%至70.5%。因此，在維持2027年預估EPS的30倍本益比基礎下，美銀將川湖的目標價由原先的7,600元調升至9,100元，並重申「買進」評等。