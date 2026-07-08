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獨/重大突破！「千金股」零股價格變動 明年7月從5元降為1元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
重大突破！千金股的零股價格變動明年7月從5元降為1元 第一階段新制12月7日上路。聯合報系資料照
重大突破！千金股的零股價格變動明年7月從5元降為1元 第一階段新制12月7日上路。聯合報系資料照

零股交易將再有新制！據透露，證交所已預定在明年7月上路的零股交易第二階段，將「千金股」的零股交易價格，從每5元改為每1元為變動單位，這將是國內「千金股」交易具有里程意義的突破，此外，證交所預定在今年底將零股交易時間從9點10分提前到9點開盤的第一階段新制，上路日期暫訂為12月7日，特別選周一日期作新制的開始。

股市交易時間延長，全體券商及營業員都反對，但對於零股交易的新制，券商們則集體支持，在獲得共識之下，新制也推展得相對順利，據悉，日前證交所已找全體券商開會，並且提出了上述的最新時程表，而「千金股」的零股交易的價格變動單位可從每5元降為每1元，更已確定會放在明年7月，亦即第二階段來執行，而同步執行的，也包括了撮合時間從每5秒縮減為1秒。

截至目前為止，台股大約有54檔千金股，尤其現在台股在高點震盪，明年台股大盤指數究竟是續航走升，或是回檔，沒人有把握，但倘若價格變動單位從5元變為1元，對於想投資千金股，但財力有限的民眾，也更能發揮「抗震」的功效。

舉例來說，投資台積電倘若以股價2400元來計算，整股的變動價格往上是2405元、2410元，但零股往上變動的價格，則是2401元、2402元，亦即零股投資人在2400元之上，可以買到2402元的價格，但整股投資人在2400之上的下一個買進價格，就只能是2405元；而若在股價下跌時，投資人買的是2400元，但比起價格每跌一次就是5元，每跌1次為1元的價格縮水速度相對較能放緩。

而預定從12月7日正式上路的第一階段，除了開盤時間從9點10分提前到9點，與整股（指以千股為1張的交易單位）時間對齊之外，投資人可以盤前下單零股的時間，也將提前到8點半，和整股的作業時間一致。

據透露，證交所決定在明年7月上路的第二階段，將千金股的價格變動單位從5元降為每1元變動，主要也有考量小資族投資千金股的財力及抗震性，另據了解，由於券商先前已向證交所爭取多時，希望千金股的價格變動都能從每5元降為每1元，在券商積極爭取之下，除了明年7月由零股先行，7月連同整股也將一併改為每1元作為「千金股」的價格變動單位亦有相當高的可能性，尤其明年股市若從高點回檔，縮減價格變動單位將更有抗震效果，這也升高整股隨同零股同步縮減價格變動單位的可能性。

千金股 零股 證交所

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