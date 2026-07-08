順達營收亮 外資喊買目標價800元 股價飆漲停逾9000張買單排隊等

電池模組廠順達6月營收12.6億元，攀上今年以來高點，美系外資首次將順達納入追蹤個股，給予買進評等，目標價上看800元；8日股價開高後快速衝上漲停427.5元鎖死， 漲停及市價排隊買單超過9,000張；BBU族群中，新盛力也亮燈漲停，

順達6月營收12.6億元，月增9.0%，年增20.6%；第2季營收34.9億元，季增4.3%，年增7.4%；累計今年上半年營收68.3億元，年增21.8%；展望後市，順達董事長鍾聰明先前表示，上半年業績平平，預期下半年表現會比上半年好很多，明年一定比今年好。

順達指出，今年BBU業務以3kW、5.5kW為主，第4季開始，包括8.5kW到12.4Kw將開始量產出貨；預估今年營收將年增兩位數百分比，其中，非IT產品部門（即BBU）收入可望占整體營收50%以上，下半年可望逐季成長。

美系外資看好順達將受惠於AIDC BBU成長週期，首次納入追蹤個股，給予買進評等，目標價上看800元；美系外資表示，人工智慧(AI)基礎設施進入新的電源架構週期，不斷提升的功率密度推動著電源結構從集中式UPS轉向機架級備用電源。

美系外資預估，在未來幾年，這項轉變將顯著提升每個機架的BBU價值和產業滲透率，創造出目前尚未被市場充分重視的多年成長機會，順達將是最大受益者之一。

順達早盤以425.5元開高後走高，快速衝上漲停427.5元鎖死，漲停及市價排隊買單近9,200張；順達強漲，BBU族群中，新盛力也是開高後衝上漲停272元，雖曾打開， 但仍再拉升到漲停後鎖死，漲停及市價排隊買單超過3,800張。