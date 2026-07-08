國泰證7月投資觀點：AI行情撐美股、日股四大產業升溫

隨著6月聯邦公開市場委員會（FOMC）落幕，全球市場進入高利率、通膨與地緣政治風險交錯的新階段。華許接任聯準會（Fed）主席後首次會議，市場關注焦點不僅在利率決議，更在於政策溝通方式轉變、通膨預測上修與點陣圖顯示升息風險提高，未來利率波動可能加大。

國泰證券觀察，此市場氛圍下AI發展仍為美股主要支撐動能；日股方面，受惠企業獲利、財測利多與政策改革方向，金融、消費、工業與科技四大產業持續受矚目；債市方面，美國投等債在較高殖利率、全球經濟具韌性與實質買盤支撐下，仍具配置價值。投資人可在市場震盪中聚焦基本面穩健、具長期題材支撐的資產，分散布局AI、日股與高評級債券等結構性機會。

AI快速發展帶動上半年美股頻創新高，強勁基本面可望使AI主題持續成為股市上漲的主要驅動力。國泰證券表示，目前市場仍處於AI應用早期階段，2026下半年若聯準會長期維持高利率，優質成長股、大盤股與科技股仍為主流，但受惠AI程度較小的傳統產業與中小型企業，將持續面臨高利率、高工資與高通膨挑戰，可評估將能源股作為對沖風險配置，同時具備盈餘上修題材。

國泰證券指出，現行美股七巨頭即微軟、蘋果、輝達、Google、亞馬遜、Meta、特斯拉等7家具影響力的大型科技企業，相對獲利預期修正值仍為正，近期波動主要來自市場高度集中、技術面震盪與部分IPO焦慮情緒，非基本面結構變化，且美股七巨頭現行估值已近10年低點，仍具相對吸引力。

國泰證券觀察近期日本股市表現，日企獲利、財測利多及日央行溫和升息等基本面因素持續支撐大盤向上。不過，考量短期內美伊戰爭影響，國際資金信心回溫尚待時間醞釀。展望第3季，金融、消費、工業與科技仍將為日股亮點，在十七項戰略政策與日本證交所2.0改革方向配合下，對應產業與個股可望吸引資金挹注。

於金融類股中銀行股尤為升息受惠題材，適合中長期投資人關注；偏好穩健配置、重視長期價值的投資人，亦可留意大型醫療保健、消費與工業等產業。

債市方面，國泰證券表示，美銀雖認為信用利差處於相對低檔，但對美國投等債基準看法仍偏建設性，在較高殖利率、全球經濟具韌性、Fed維持利率不變與下半年供給放緩下，美國投等債信用利差有機會在下半年緩步收窄。摩根大通亦認為投資級債市信用基本面與技術面仍屬正向；高盛則指出，美國退休基金與保險公司等追求收益型實質買盤，將支撐投等債利差表現。

保險資金可望加碼配置Meta、微軟、亞馬遜及Google等4大雲端業者債券，債券配置上可留意信用體質佳的科技公司高評級債券。國泰證券建議，面對Fed政策訊號轉向、利率波動可能升溫與市場集中度提高等市場變化，投資人應避免過度追逐短線行情，改以基本面作為布局核心，分散掌握AI科技股、日股核心產業與高評級債券等具支撐題材的資產，並在市場震盪時持續布局長期部位，逐步構建穩健庫存的投資基礎。