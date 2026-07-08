AWS上修ASIC伺服器出貨量 分析師看好世芯-KY將受惠

外電傳出，亞馬遜AWS通知供應鏈，將上調今年第3季出貨量二至三成中，分析師表示，世芯-KY（3661）將是主要受惠者，估全年每股獲利（EPS）上看155.4元。

國內大型法人機構表示，根據相關揭露，AWS應該是將訂單往前挪移，主要為了大客戶Anthropic，Anthropic先前已表示，以10倍成長為基準規劃的算力不夠，需盡快補足缺口，這亦印證，針對算力泡沫的疑慮為無稽之談，反而各家廠商急著用更快更強的晶片來爭搶下一階段AI競賽的一席之地。

因此，AWS上修主因較大機率是來自訂單提前拉貨，預估對於今年整體T3數量提升有限，主因3奈米晶圓目前非常吃緊，整體上修空間有限，今年潛在上修因素會來自良率，而非額外爭取產能，明年才有進一步的產能爭取機會。

同時，世芯將為主要受惠者，其為T3包含T4的主要合作夥伴，3奈米 AI ASIC（T3）於6月開始出貨，已確保所有所需產能，包括晶圓、CoWoS合作夥伴、基板、冷卻、測試等，推估總量約220萬顆水準，在低基期下，預估今年營收將年增達178.4%。

此外，2奈米 AI ASIC（T4）今年第4季將完成流片，推估首批量產時間點將落於明年第4季，且世芯不僅提供計算晶片的實體設計和整個晶片的整合，也參與I/O晶片部分的實體設計，因此，單價將顯著高於3奈米專案，估今年EPS為155.4元。