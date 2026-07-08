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零股交易將提早、撮合時間縮短！證交所透露實施時間點

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

零股交易將有二項重大變革！立法院財政委員會今（8）日質詢時，朝野立委關切盤中零股交易制度優化進度，台灣證券交易所董事長林修銘表示，今年底前將完成盤中零股交易開盤時間調整，零股交易將由現行上午9時10分提前至上午9時，與整股同步交易時間，並將於明年7月實施零股買賣撮合時間由5秒縮短至1秒。

立委郭國文、李坤城於質詢時關心零股交易是否能提早開盤，以提升交易便利性。林修銘回應，證交所已確定今年底前完成相關調整，讓零股交易與大盤同步於上午9時開始。

此外，林修銘表示，證交所也規劃進一步縮短零股交易撮合時間，由現行每5秒撮合縮短至每1秒撮合，預計於明年7月上路。

林修銘說明，撮合頻率調整主要受限於券商交易系統升級時程，需由各券商配合修改系統，因此實施時間安排在明年中。他強調，制度改革除了提升交易效率外，更重要的是確保交易系統穩定，「一個制度的實施，本身的穩定性非常重要」，時程的安排是在與證券商討論後的結果，將在兼顧系統安全與市場運作順暢下推動相關措施。

零股 證交所 時間

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