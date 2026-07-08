彭金隆：台股延長交易時間暫不實施 非現在優先事項

外界日前關切，台股交易時間是否可能從下午1時30分延長到3時30分，金管會主委彭金隆今天表示，目前暫不實施交易時間延長，這並非現在優先事項，也無時間表。市場有多元的參與者，在沒達成社會共識前不會推動。

立法院財委會今天審查金管會主管中央存保、金融監督管理基金、保險業務發展基金等，並邀金管會主委彭金隆列席備詢。

國民黨立委賴士葆關心，台股交易時間是否可能從下午1時30分延長到3時30分，還是已經確定暫不實施。

彭金隆表示，證交所董事長林修銘先前提到這是研議中的內容，金管會隔天也明確說明，台股交易時間延長屬於重大交易制度改革，台灣持續關注各國制度。現在市場有多元的參與者，也有各種意見，金管會立場很明確，如果沒達成社會共識不會推動交易時間延長。

賴士葆追問何時會有共識，彭金隆表示，「這不是現在優先事項」，目前暫不實施，沒有時間表，因為改變交易時間需要經過長時間討論。