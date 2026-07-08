強勢股回來了！南亞重跌兩天後 出關秒填息 股價大漲

南亞8日除息，每股配發現金股利0.8元，參考價為165.7元，8日以167.5元開高，開盤即填息，盤中並大漲逾9%，站回十日線。南亞今天也從處置股出關，成交量放大至8萬張。

南亞6月11日起漲，自96.9元一路漲至外資目標價200元，股價翻倍，近兩天大盤盤勢不好，南亞股價也跟著回檔重挫，但今日出關除息，股價旋即反彈大漲，盤中一度大漲約9%。

法人表示，許多塑化、化工類股切入高科技供應鏈，部分業者的股價表現，與科技類股連動性高，近日大漲後，於7日浮現一波賣壓。不過法人仍看好下半年表現。

法人指出，南亞電子材料首季營收占比達52.8%，由於M8、Ｍ9等級材料下半年量產，電子材料占比可望推升至60%，市場定位逐步趨近電子成長股，有助評價面提升。受惠AI伺服器和1.6T網通交換器規格升級，CCL中高階材料供不應求，南亞3月起已陸續調漲價格。

南亞也已順利成為輝達（NVIDIA）銅箔基板M10材料的三家送樣測試名單之列，並有望成功獲得M9、M10的客戶認證。

南亞產品電子級玻纖絲為全球第二大，銅箔基板與玻纖布為全球第三大，乙二醇EG居全球第四大，環氧樹脂、丙二酚BPA全球第五大業者。

南亞今以167.5元開高，一度漲至182元，盤中大漲逾9%，成交量也突破8萬張。