台股早盤震盪 IC設計撐盤、ABF三雄強攻 南電衝上千元

台股今（8）日早盤走勢震盪，開高後一度由紅翻黑，盤中跌逾400點，所幸低接買盤進場，指數跌幅快速收斂並再度翻紅，其中IC設計、PCB與ABF載板族群表現最為整齊，成為早盤撐盤主軸。

IC設計股不畏大盤震盪續強，瑞昱（2379）早盤一度攻上845元，暫報811元，上漲35元、漲幅4.51%；聯詠（3034）同步走揚，盤中最高來到547元，暫報539元，上漲8元、漲幅1.51%。

PCB族群同樣吸金，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）盤中最高來到571元，暫報566元，漲幅3.28%，延續近期強勢走勢。ABF載板三雄更是早盤焦點。南電（8046）盤中最高衝上1,115元，暫報1,100元、漲幅6.80%，成交金額突破百億元，表現最為強勢；景碩（3189）則一度攻上742元，漲幅高達8.01%；欣興（3037）盤中最高879元，暫報863元，上漲23元、漲幅2.74%。三檔同步走高，反映AI晶片、ASIC與高階封裝需求持續推升載板供需想像。

台股早盤雖受獲利了結與高檔震盪影響，指數一度大幅壓回，但電子資金輪動並未熄火。從IC設計到PCB、ABF載板，資金仍沿著AI伺服器、高速傳輸與高階載板供應鏈布局，顯示盤面並非單純弱勢，而是高檔整理下的族群輪動。