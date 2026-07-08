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台股交易時間延長到三點半？ 彭金隆給答案了
立法院財委會今（8）日上午會議中，立委賴士葆提問台股交易是否要延長到下午三點半？金管會主委彭金隆回應指出，因涉及層面甚廣，需經過縝密的研究，目前暫不實施，優先次序不是做這件事，對於延長交易時間也沒有時間表。
台灣證券交易所董事長林修銘日前曾提到，台灣股市交易時間較日本和韓國等市場短，會將延長交易時間納入研議方向，賴士葆8日追問研議結果，對此，彭金隆指出，這是一件重大的交易改革，影響層面非常多，如果沒有一個縝密的研究不能輕易更動。
彭金隆說，因為台股市場有多元的投資人和市場參與者，各界有不同的意見，在市場尚未達成社會共識之前，「我們不會推動，也沒辦法給時間表，因為現在的優先次序不是做這件事。」他並明確指出，「暫不實施」，因為涉及到整個社會，過去延長台股交易時間也都是經過非常長的時間研議的結果。
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