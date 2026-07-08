證交所董座：零股交易時間提早到9點 年底就可上路

邁入2026年下半年，回顧市場極端表現，費城半導體指數一路狂飆，美股七巨頭同期卻相對疲弱，甚至出現微幅虧損。財經YouTuber股添樂深入剖析，半導體與台股能有驚人漲幅，核心在於北美科技巨頭瘋狂擴張的資本支出，今年合計預估突破8000億美元，明年更可望破兆。 然而，大方花錢的巨頭自身股價卻漲不動，這正是下半年市場最大的隱憂：AI變現與資金回收的難題，這也將成為衝擊市場的「一根針」。

2026-07-08 10:14