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證交所董座：零股交易時間提早到9點 年底就可上路
立委在今日財委會上關注股市延長交易、零股交易等問題，其中，對於零股交易時間的提前，證交所董事長林修銘在答覆立委郭國文質詢時指出，目前已確定零股交易的時間提前到9點和整股一致的新制，今年底就可上路。
至於股市交易時間的延長是否要進行？彭金隆在答覆立委賴士葆質詢時再度重申，這是重大的制度交易改革，必須等到各界有共識才能執行。賴士葆說，據他了解，是大老闆們支持，但散戶及基層營業員都反對，彭金隆則回應，市場有多元的投資人與參與者，在沒有達成共識之前，不會實施延長交易，至於多久的時間？他回應沒有時間表。對於零股買賣搓合時間，林修銘也指出，在明年7月也會將搓合時間從5秒縮減為1秒，最主要是要配合券商改系統。
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