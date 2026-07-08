台積電上看5千太瘋狂？股添樂示警「法說會雖樂觀但天花板恐墊高」：1族群更有肉

邁入2026年下半年，回顧市場極端表現，費城半導體指數一路狂飆，美股七巨頭同期卻相對疲弱，甚至出現微幅虧損。財經YouTuber股添樂深入剖析，半導體與台股能有驚人漲幅，核心在於北美科技巨頭瘋狂擴張的資本支出，今年合計預估突破8000億美元，明年更可望破兆。

然而，大方花錢的巨頭自身股價卻漲不動，這正是下半年市場最大的隱憂：AI變現與資金回收的難題，這也將成為衝擊市場的「一根針」。

AI三大架構拆解 台灣穩賺上游紅利

股添樂將整個AI產業鏈以宏觀角度拆解為上、中、下游三個架構：上游為「算力基礎設施」、中游為「雲端服務商」、下游則是「應用與變現」。

台灣與韓國等半導體產業主要吃到了上遊「賣鏟子」的豐厚紅利，因為中遊雲端服務商給予的資金極為明確，促使GPU、HBM、散熱及電網等題材營收前景明朗。

然而，中游雲端服務商買下天量算力後，目前高達六成以上的變現管道仍極度依賴「雲端運算租賃」，最大買家依然是OpenAI等模型開發公司。

至於企業AI產品訂閱、優化自身廣告或物流轉換率等另外兩條路徑，目前的獲利水流依然不夠大。

AI代理面臨三大痛點 提防大廠縮減支出

股添樂警告，市場目前將所有樂觀期待寄託在下游的「AI代理」落地，期望能帶動需求爆發。

但從實際應用面來看，AI代理正面臨三大痛點：

首先是「能用不等於能賺錢」，目前產出的內容修正成本極高。 其次是許多企業盲目導入，若未見營收增效，下一步便可能縮減預算。 最後則是算力成本翻倍暴增，且錯誤決策的責任歸屬至今無人敢承擔。

若下遊AI商業化進展緩慢，中游雲端大廠勢必將調降資本支出，不再任由上游喊價，屆時壓力將直撲台韓等算力基礎設施族群，引發估值下修。

長期投資非直線 留意台積電監管風險

針對市場高喊台積電上看3000、5000元，股添樂直言，以台積電今年的獲利預估，其遠期本益比已達25倍，與美股科技巨頭相比並不算便宜。

雖然長期趨勢看好，但短線融資過高、估值跑得太快，只要出現雜音，隨之而來的拉回修正幅度恐會非常深。

此外，台積電在晶圓代工市佔率超過七成，未來恐面臨美國反壟斷與法令針對的監管風險，這項潛在危機目前市場尚未定價。

法說會行情將至 供應鏈比外資標的更多汁

展望當前操作，股添樂指出，7月中旬即將迎來台積電法說會，目前法人共識相對樂觀。

若法說會後市場將台積電整年獲利預估從100元上修至105或110元，今年的股價天花板就有機會從2500元墊高至2600、2700元。

不過，股添樂直言，以目前價位來看，買台積電現貨的獲利空間坦白講不是很多，除非遭遇大盤修正，否則現階段到7月中旬之前，資金若要提前卡位法說會行情，策略上操作「台積電相關供應鏈」將會比台積電本身更具期待空間。

最後他也提醒投資人，開槓桿務必謹慎，控制好手中部位，追求每一年能穩定獲利才是長線留存在市場的真理。

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