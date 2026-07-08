快訊

世足賽／驚天逆轉遭指劇本 埃及主帥轟：FIFA就是想看梅西走下去

分科測驗首度因颱風延期 大學招聯會拍板：改下周一、周二舉行

巴威走法像極西北颱 專家指賀伯前例：不排除地形路徑擺動不小心登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電、聯發科多空激戰！台股開高急漲350點後一度翻黑 拉鋸45,600關

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美股四大指數周二全面收黑，費半指數重挫4.65%，台積電（2330）ADR下跌4.25%，拖累台指期夜盤下跌488點。不過，日韓股市8日開低震盪翻紅，帶動台股開盤上漲45.58點、報45,524.69點，盤初在台積電、台達電（2308）、台光電（2383），以及南亞（1303）、南亞科（2408）、研華（2395）、聯電（2303）、欣興（3037）等電子權值股領軍下，指數一度上漲逾350點、攻抵月線。

惟，開盤不到10分鐘，台積電由紅翻黑、聯發科（2454）再度回測4000元關卡，電子權值股漲勢同步收斂，大盤也一度由紅翻黑陷入震盪，多空在45,600~45,700點間展開拉鋸。盤面上，中石化（1314）、群創（3481）及群益臺灣加權正2（00685L）交投最為熱絡。

美股四大指數周二全面收黑，那斯達克指數跌逾1%、費城半導體指數重挫4.65%，美光、SanDisk等記憶體股領跌，市場對AI熱潮續航力再添疑慮。加上荷莫茲海峽船隻遇襲推升油價，市場聚焦聯準會最新會議紀錄。台股ADR同步走弱，台積電ADR跌4.25%、聯電ADR跌7.74%、日月光（3711）ADR重挫8.47%，拖累台指期夜盤下跌488點；不過，7月台指期今日開盤僅跌89點、報45,606點，電子期開低後隨即翻紅。

盤面上，五大權值股開盤三漲二跌。其中，台積電開高5元、報2,445元，台達電開高報1,925元、鴻海（2317）開高在240元；但聯發科開低報4,000元、日月光投控開低報640元。

類股方面，塑膠、電子零組件、綠能環保、光電等漲幅居前，化工、橡膠、其他電子等相對疲弱。

回顧台股7日表現，集中市場指數下跌1,077.28點、收45,479.11點，成交值達1.17兆元。三大法人賣超937.82億元，包括外資賣超547.31億元、投信買超96.83億元、自營商賣超487.33億元。

法人指出，台股失守月線，KD、RSI同步轉弱，短線仍處震盪整理格局。AI題材雜音未散、美伊緊張情勢升溫，加上外資台指期淨空單仍逾8萬口，盤勢波動恐加劇。操作建議保留資金彈性，聚焦台積電、先進封裝、PCB、高速傳輸及功率半導體等基本面強勁族群，採逢回分批布局策略。

台積電 聯發科 台股

延伸閱讀

台積電ADR勁揚點火、聯發科秒填息！台股開低走高續戰47K

台積電ADR跌逾4% 投顧：台股短期震盪關注法說會

台積電ADR勁揚台指期夜盤上漲 台股拚重返47000點

台積電聯發科金融勁揚 台股盤中區間震盪

相關新聞

竹竿接菜刀！亞股7日重挫非AI泡沫 謝金河：全球陪南韓去槓桿

財信傳媒董事長謝金河昨(7)日台股收盤後在臉書發文，針對亞洲股市大幅震盪表示，包括台股、日本及南韓股市同步重挫，主因並非人工智慧（AI）題材泡沫化，而是市場槓桿交易過高，在股價回檔時引發去槓桿（Deleveraging）效應，造成賣壓快速擴散。

拿特定期間績效比？哆啦王批「0050竟不是最強」是假議題：贏輸本就正常

雖然元大台灣50（0050）在全球ETF中排名前50，但短期績效未能領先於其它策略型或主動型ETF並不意外。市場中單均偏重大型股的特性使得0050的漲跌與其它個股投資存在自然贏輸。

台股昨千點跳水免驚！陳龍抓出三大「假利空」 點名台積電、聯發科錯殺即買點

台股昨大跌，分析師陳龍指出三大假利空因素引發恐慌，強調此次調整不影響台灣基本面，台積電與聯發科被錯殺，成為低檔買點。投資人應把握未來成長機會，長期看好台股將攻上8萬點。

AMD最新AI晶片成本減半！反被達人潑冷水：關鍵問題未解、「它」更值得關注

AMD最新AI晶片MI355X日前因推理成本僅約輝達B200一半，引發市場熱議，也讓不少投資人重新關注AMD在AI GPU市場的競爭力。不過，一名長期關注半導體產業的PTT網友發文分析指出，現階段市場對MI300系列的討論意義已經不大，真正值得觀察的是下一代MI400系列是否能解決核心架構問題，相關討論也引發網友熱烈回應。

台股重挫逾千點失守月線！網嘆體感更傷：中小型股才是重災區

台股7日受日、韓股市重挫及美股科技股壓力影響，盤中震盪走低，終場大跌1077.28點，收在45479.11點，創史上第8大單日跌點，並失守10日線與月線。電子、高價股與被動元件族群同步轉弱，僅金融、生醫族群相對抗跌。

傳奇投資大師喊「我正在賣」！警告AI泡沫恐破 網酸：幾天幾個月幾年都給你講

億萬富翁Jeremy Grantham警告美股處於歷史泡沫，特別是AI熱潮是核心。他正在賣出美國股票，並建議轉向海外市場及增加黃金和現金部位，預測泡沫可能在未來幾天、幾個月或幾年內破裂。網友對其警告反應不一，認為其時間範圍過於模糊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。