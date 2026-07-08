台積電、聯發科多空激戰！台股開高急漲350點後一度翻黑 拉鋸45,600關

美股四大指數周二全面收黑，費半指數重挫4.65%，台積電（2330）ADR下跌4.25%，拖累台指期夜盤下跌488點。不過，日韓股市8日開低震盪翻紅，帶動台股開盤上漲45.58點、報45,524.69點，盤初在台積電、台達電（2308）、台光電（2383），以及南亞（1303）、南亞科（2408）、研華（2395）、聯電（2303）、欣興（3037）等電子權值股領軍下，指數一度上漲逾350點、攻抵月線。

惟，開盤不到10分鐘，台積電由紅翻黑、聯發科（2454）再度回測4000元關卡，電子權值股漲勢同步收斂，大盤也一度由紅翻黑陷入震盪，多空在45,600~45,700點間展開拉鋸。盤面上，中石化（1314）、群創（3481）及群益臺灣加權正2（00685L）交投最為熱絡。

美股四大指數周二全面收黑，那斯達克指數跌逾1%、費城半導體指數重挫4.65%，美光、SanDisk等記憶體股領跌，市場對AI熱潮續航力再添疑慮。加上荷莫茲海峽船隻遇襲推升油價，市場聚焦聯準會最新會議紀錄。台股ADR同步走弱，台積電ADR跌4.25%、聯電ADR跌7.74%、日月光（3711）ADR重挫8.47%，拖累台指期夜盤下跌488點；不過，7月台指期今日開盤僅跌89點、報45,606點，電子期開低後隨即翻紅。

盤面上，五大權值股開盤三漲二跌。其中，台積電開高5元、報2,445元，台達電開高報1,925元、鴻海（2317）開高在240元；但聯發科開低報4,000元、日月光投控開低報640元。

類股方面，塑膠、電子零組件、綠能環保、光電等漲幅居前，化工、橡膠、其他電子等相對疲弱。

回顧台股7日表現，集中市場指數下跌1,077.28點、收45,479.11點，成交值達1.17兆元。三大法人賣超937.82億元，包括外資賣超547.31億元、投信買超96.83億元、自營商賣超487.33億元。

法人指出，台股失守月線，KD、RSI同步轉弱，短線仍處震盪整理格局。AI題材雜音未散、美伊緊張情勢升溫，加上外資台指期淨空單仍逾8萬口，盤勢波動恐加劇。操作建議保留資金彈性，聚焦台積電、先進封裝、PCB、高速傳輸及功率半導體等基本面強勁族群，採逢回分批布局策略。