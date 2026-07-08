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台積電ADR跌逾4% 投顧：台股短期震盪關注法說會

中央社／ 台北8日電

美股收黑，AI科技股疲軟，台積電ADR跌逾4%；台股加權指數7日終場下跌1077.28點，創史上第8大單日跌點。投顧分析，台股失守月線，下檔支撐力道有待觀察，預估本週指數在45000點至47500點之間震盪，關注重量級企業法說會。

人工智慧（AI）產業前景不明引發投資人擔憂，從而拖累科技股表現，華爾街股市收盤盡墨。道瓊工業指數下挫130.76點或0.25%；標普500指數滑落33.58點或0.45%；那斯達克指數大跌302.47點或1.16%；費城半導體指數重挫599.63點或4.65%。

科技股疲軟，英特爾、美光、艾司摩爾、AMD等下挫。台積電ADR（美國存託憑證）跌4.25%，聯電ADR大跌7.74%，日月光ADR跌約8.47%。

台股指期夜盤收在45207點，下跌488點，跌幅1.07%。

台股加權指數7日終場下跌1077.28點，創史上第8大單日跌點，終場收在45479.11點，失守10日線46057點及月線45710點。

三大法人合計賣超新台幣946.91億元。自營商賣超487.33億元，投信買超87.73億元，外資及陸資賣超547.31億元。

投顧分析，台股失守月線，下檔支撐力道有待觀察，不排除短期震盪，台積電法說會16日報到，大立光則將於9日舉行法說會，市場也關注重量級企業法說會內容，若釋出正面營運展望，可望提振市場信心，進而推升投資人買盤回溫，預估本週指數區間落在45000點至47500點。

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