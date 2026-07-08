內線案衝擊長榮海運股價 市場：基本面不變

長榮海運股價昨天受到內線交易案消息衝擊，股價跳空開低走低，終場以一八八元作收，下跌七點五元、跌幅百分之三點八四，成交量二萬二六八三張，盤中跌幅一度達百分之四，但尾盤跌幅收斂，市場憂心高層涉入內線交易，恐衝擊公司治理形象，後續司法程序也仍存在不確定性。

長榮海運昨股價走勢疲弱，跌幅略大於另兩檔貨櫃三雄，陽明下跌百分之三點五八、萬海跌百分之三點七五。富邦投顧董事長陳奕光分析，疑涉內線交易發生在兩年前，股價走弱未必全然反映司法調查消息，主要仍受大盤走弱及除息後股價調整影響。

陳奕光評估航運業目前基本面良好，因為運價持續上漲，中東情勢趨於穩定，荷莫茲海峽恢復正常通行，促使貨運從空運回流至海運，進一步推升海運報價；下半年有返校需求、雙十一備貨需求，以及耶誕節及新年等節慶，航運下半年業績都比上半年來得好，建議投資人回歸基本面分析，不需過度關注內線交易事件的影響。

對內線交易案，市場除觀察涉案核心的長榮海運股價下跌百分之三點八四外，也關注案件涉及長榮航空持股交易，長榮航空昨下跌百分之二點六四，長榮集團相關個股均受檢視。

市場人士認為，此事件屬公司治理風險，短線可能壓抑長榮海運股價表現，但目前並未涉及公司營運、航線布局或獲利能力，海運產業基本面未變，預料影響以短線市場情緒為主。