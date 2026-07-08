股后換人 川湖擠下穎崴

台股昨（7）日震盪洗盤，千金股上演洗牌秀，不僅檔數由53檔洗掉三檔，降至50檔，更出現「股后」換人。

伺服器導軌大廠川湖（2059）逆勢上漲，超越穎崴（6515），晉升為新一代「股后」。

台股集中市場昨盤中由紅翻黑大跌逾千點，中小型股為主的櫃買市場同樣血流成河。在市場大失血下，高價股陣營首當其衝，多檔指標股開高走低並慘摔至跌停。

穎崴股價亮綠燈跌停鎖死在8,025元，痛失股后寶座。

此外，被動元件大廠國巨（2327）*跌停收在905元，與散熱大廠雙鴻（3324）跌40元收970元、萬潤（6187）跌61元收974元，一同跌破千元大關，退出千金俱樂部。千金股中，還有致茂（2360）、創新服務（7828）、環球晶（6488）及竹陞科技（6739）等四檔亦打入跌停命運。