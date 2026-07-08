外資、主力大戶等瘋狂倒貨 台股失守46K 指數震盪1,535點

台股昨（7）日開高走低大逆轉，在多空雙殺下，終場大跌1,077點、收45,479點，失守月線支撐，跌點為史上第八慘，高低差達1,535點、居史上第五大。法人認為，行情在震盪換手後，指數仍有機會再戰史上新高。

凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等市場名師指出，昨日台股帶量回測月線雖不守，使短線支撐恐下移至6月26日型態低點44,454點，但因台股本波上升運動軌跡尚未改變，且今年來每當行情回測月線後就會重啟新的多頭攻勢，後市並不看淡。

台股昨早盤指數開高走高，一度大漲410點，最高達46,967點，眼見即將重回47K，卻爆出韓國三星電子財報公布後賣壓沉重、荷莫茲海峽再傳伊朗攻擊船隻、新台幣匯率走貶、SK海力士ADR掛牌前吸金等四大利空交錯衝擊，指數在多空同步大舉砍倉下，指數快速走弱翻黑。

由於跌勢不止，午盤前後數度觸發程式交易停損單出籠，加重指數跌勢，終場多頭兵敗如山倒，大跌2.3%，成交量則擴增至1.2兆餘元，市場多空「雙巴」；櫃買指數更重挫4.6%，收419.47點。

三大法人昨日共計賣超台股937.8億元。其中外資賣超547.3億元，連四賣，累計賣超2,470.6億元；投信買超96.8億元，連11買，累計買超1,028.4億元；自營商賣超487.3億元，連四賣、累計賣超660.4億元。八大公股行庫逢低護持，買超211.6億元。

台股昨日虎頭蛇尾，市場熱議到底誰在瘋狂倒貨。根據盤後資料，代表散戶的融資餘額大減203.99億元，降至6,109.45億元。此外，還包括外資賣單、部分壽險單、及市場金主與主力大戶等也大砍單。