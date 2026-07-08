匯銀：不讓外資「吃豆腐」股利、價差、匯差怎可放任全拿

外資加速撤出台股，讓新台幣兌美元匯率快速貶破32元大關。熟悉外匯市場運作的關鍵匯銀人士昨（7）日表示，資金自由進出是市場機制，「外資要出去也不能擋，我們就讓他出去。」不過，該匯銀人士直言，不能一直讓外資「吃豆腐」。

匯銀人士解釋，所謂「吃豆腐」是指，外資在台股投資已享有股息收入及股價上漲帶來的資本利得，如果離場時還因新台幣升值而再賺一筆匯兌利益，等於同時賺到股利、價差及匯差三重收益，對國內金融市場並不公平，因此並不樂見在外資集中匯出時，央行再進場積極阻貶。

外資今年持續大舉調節台股，累計賣超金額已突破1兆元，其中6月賣超逼近6,000億元，並同步匯出約170億美元資金。進入7月後，外資賣超力道未停歇，截至7日止，再度賣超2,147億元，龐大資金集中撤離，也成為近期新台幣走貶、匯價跌破32元整數關卡的重要推手。

市場人士分析，外資近期不僅持續賣出台股，更加速將資金匯離台灣，帶動美元需求快速升溫，使新台幣匯價承受明顯貶值壓力。本周新台幣6日失守32元整數關卡，昨日終場收在32.143元，下探近一年收盤新低。

以今年新台幣匯價變化為例，若外資年初約在31.5元附近將美元兌換為新台幣投入股市，如今新台幣已貶至32.1元附近，等同新台幣較年初貶值約6角，外資換回美元時會有匯損；但若新台幣升至31元，較年初升值5角，外資換回美元時會有匯兌利益。

匯銀人士進一步指出，若外資長期投資，股利收入分批匯出，對匯市衝擊相對有限；但近期外資賣股後集中、大量匯出資金，短時間內推升美元需求，造成新台幣快速走貶。