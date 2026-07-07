殺出重圍 台指期夜盤上半場反彈逾百點

台指期夜盤7日開盤時，在美股電子盤跌勢收斂中，以45,965點、上漲270點開出後，一度上衝至46,003點、上漲308點，但受短多下車拖累，指數快速壓回至盤下，最低來到45,500點、下跌195點，在賣壓渲洩後，指數回穩至平盤上下遊走，截至晚間約21點，指數約在45,783點、上漲88點。

7日美股電子盤焦點，首先在於三星（Samsung）公布財報，獲利年增19倍中，卻引發利多出盡的賣壓，引發半導體股拋售潮，包括美光（Micron）、AMD、英特爾（Intel）在電子盤股價下跌逾3%，輝達（NVIDIA）也下跌逾1%中，那斯達克電子盤一度下挫逾300點，其次，引發市場關注的焦點，在於美國貿易代表辦公室展開為期三天的聽證會，對60個國家的「強迫勞動禁令」政策發起調查，市場普遍認為，是川普政府加徵10%全球臨時性關稅即將在7月24日到期前，對關稅戰的再次出招，但道瓊電子盤未見明顯反應，上漲逾百點，也左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,456元、上漲6元附近遊走，電子期下跌0.24%，半導體期上漲0.15%，中型100期貨指數上漲0.09%。

市場專家建議，就技術面來說，7日台股早盤開高走高，指數一度站回短期均線，但早盤預估成交金額不到1兆元，量價無法俱增下，指數很快陷入整理，午盤過後由紅翻黑、跌勢帶量擴大，回測20日均線支撐，一旦20日均線正式失守，短線支撐恐將下移至6月26日低點44,454點。