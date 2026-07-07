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世芯盤後驚現跌停價鉅額交易 短線陷GDR新股上市、投信事件雙夾擊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

AI ASIC龍頭世芯-KY（3661）近日股價面臨短線多頭考驗，受到大盤回檔與市場利空傳聞夾擊，股價呈現連三跌。7日再隨大盤下挫4.27％，終場下跌180元、收在4,035元，失守短、中期均線。值得市場關注的是，7日盤後鉅額交易驚現一筆以「跌停價」3,795元成交，張數23張、總金額8,728.5萬元的交易，引發市場關注。

針對盤後這筆直接打到跌停價的鉅額交易，法人表示，首要原因應指向世芯-KY發行的海外存託憑證（GDR）增資新股，恰好於7日正式上市買賣。由於海外GDR通常採折價發行（每股價格折合台幣約4,061元），特定套利交易者或外資機構在現貨市場開盤後為了「鎖定價差、快速實現套利利潤」，常會私下與特定買方協議，直接以跌停價將部位進行大筆轉讓，此舉屬於常見的財務套利操作。

另一個原因市場則認為可能與世芯-KY近期捲入的國泰投信利害關係人投資風暴有關。由於國泰投信涉內控違規遭主管機關全面金檢，旗下多檔基金與全權委託帳戶已經限期修正、限制買進。不排除也引發了其他投信與自營商、市場資金等避險性連鎖調節，導致世芯-KY短線技術面破位，目前下方關鍵防守點將落在前波低點3,850元、半年線以及年線的支撐區。

儘管短線受困於籌碼面利空，但法人強調世芯-KY的產業基本面非但沒有轉弱。在北美雲端服務供應商（CSP）需求方面，大客戶亞馬遜（AWS）因應AI獨角獸Anthropic對算力的迫切需求，已通知供應鏈將上修2026年第3季「Trainium 3」晶片伺服器的出貨目標，上修幅度達20%至30%，訂單明顯前挪，世芯-KY身為核心設計夥伴將直接受惠。

世芯 國泰投信

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