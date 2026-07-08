證交所優化ESG平台 導入AI科技

全體上市公司已於6月底前完成2025年度「企業ESG資訊揭露」申報作業。為了讓外界更即時掌握企業的永續表現，臺灣證券交易所持續優化ESG數位平台，今年更首度導入AI科技，協助上市公司提升資訊申報的效率與品質，實現資本市場「數位與永續雙軸轉型」之核心目標。

證交所開發的「ESG數位平台」，推出多項實用功能與輔助資源，第一，新增「ESG指標AI擷取」服務：運用AI技術，系統主動自企業年報中擷取ESG相關指標之永續資訊，並提供符合申報格式之檔案，大幅縮短企業資料蒐集與人工處理確認的時間，不僅減輕上市公司申報負擔，更有助於提升資訊揭露的一致性。

第二，優化「輔助產製永續報告書」功能：去年推出輔助產製功能，除提供永續報告書參考架構、範例底稿與GRI準則外，亦能自動串接既有的ESG申報資訊，產出永續報告書初稿，廣泛獲得上市公司的正面回饋。

今年平台更進一步升級，提供更方便的線上「文字編輯器」介面，並新增複製前一年度底稿，及自動帶入「SASB資訊揭露」內容等功能，大幅強化報告編製效率與資訊整合能力。此外，配合今年「GRI 101：生物多樣性」準則正式生效，平台已同步更新相關底稿、參考範例等資源，協助企業快速導入最新揭露規範，與國際接軌。