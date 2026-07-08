2026年台灣創投暨私募投資年會於昨（7）日盛大舉辦。證交所力挺創新企業，董事長林修銘出席創投年會時再度強調，國際資本市場的趨勢展現全球資金正高度向創新高成長企業匯聚，資本市場的定位也已由過去重視企業獲利表現，逐步轉變為扶植創新企業成長。

賴清德總統於年會致詞時表示，政府目標是打造台灣成為「亞洲那斯達克」，透過制度精進、放寬外國企業來台掛牌，讓台灣從科技製造中心進一步轉型為科技籌資中心，孕育下一波護國群山。台灣創新板（tib-創）正是落實此目標的重要政策工具，以市值為核心上市標準，採較一般上市板更具彈性的審查制度，專為具備關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式的創新企業打造。

林修銘則參與「資本市場新格局：推動台灣創業生態深化發展」座談。他表示，過去十年美國那斯達克展現跳躍式增長，從2015年到2025年十年間，引領科技創新的那斯達克展現415％的跳躍式增長，大幅超越紐約證交所（NYSE）的76％，可見資本市場的定位，由過去重視企業獲利表現，逐步轉變為扶植創新企業成長。當今AI巨頭輝達、電動車龍頭Tesla或SpaceX，也正因資本市場的蛻變，從讓人猶豫的「高成長創新」企業，孕育而成今天改變世界的力量。證交所跳脫傳統上市櫃多層次資本架構，將台灣創新板定位為與一般板並列的主板市場。