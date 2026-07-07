創投暨私募年會盛大舉行 證交所：創新板呼應「亞洲那斯達克」願景

2026年台灣創投暨私募投資年會於7日盛大舉辦，總統賴清德致詞表示：「台灣正以半導體、人工智慧與新興科技等產業優勢，轉化為資本市場的吸引力與國際競爭力，政府目標是打造台灣成為『亞洲那斯達克』，透過制度精進、放寬外國企業來台掛牌，讓台灣從科技製造中心進一步轉型為科技籌資中心，孕育下一波護國群山。」

台灣創新板（tib-創）正是落實此目標的重要政策工具，以市值為核心上市標準，採較一般上市板更具彈性的審查制度，專為具備關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式的創新企業打造。

證交所董事長林修銘應邀參與「資本市場新格局：推動台灣創業生態深化發展」座談。林修銘表示：「過去10年美國那斯達克展現跳躍式增長，從2015年到2025年十年間，引領科技創新的那斯達克展現415.55％的跳躍式增長，大幅超越紐約證交所（NYSE）的76.54％，這項趨勢明確反映全球資金正高度向創新高成長企業匯聚，資本市場的定位，也已由過去重視企業獲利表現，逐步轉變為扶植創新企業成長。當今AI巨頭輝達（NVIDIA）、電動車龍頭Tesla或SpaceX，也正因資本市場的蛻變，從讓人猶豫的『高成長創新』企業，孕育而成今天改變世界的力量。」

同時，OECD亦指出全球高達71所交易所，正積極建立「增長型市場」。因此，證交所跳脫過往傳統上市櫃多層次資本架構，並有別國際其他交易所將創新板塊視為次板的傳統框架，將台灣創新板定位為與一般板並列的主板市場。

金管會主委彭金隆表示，金管會推動「亞洲創新籌資平台」，而台灣創新板正是其中的重要核心板塊。近年持續推動制度改革，包括全面開放全體投資人參與創新板交易，並採市值取代傳統獲利作為主要上市條件，更重視企業未來成長潛力，協助國內外優質創新企業進入資本市場。

未來證交所將持續鬆綁法規並深化國際接軌，結合台灣完整產業供應鏈優勢，擴大與國內外加速器、創新平台及企業創投（CVC）合作，建立完整募資生態系。呼應創投公會「Beyond」主題，證交所不僅只是交易平台，也是「Beyond Exchange」，將陪伴創新企業一路成長，提供橫跨上市前、中、後階段的全方位服務，以吸引更多國際企業加入。

本屆終身成就獎得主、緯創資通（3231）董事長林憲銘表示，台灣應將創新視為永續發展的重要力量，企業亦應透過企業創投（CVC）支持新創發展，不僅提供資金，更導入企業資源與市場經驗，協助更多台灣新創走向國際。鴻海科技集團董事長劉揚偉亦表示，評估新創企業應重視未來發展潛力，而非過去獲利，與台灣創新板重視企業成長性的理念一致，集團旗下鴻華先進-創（2258）已於創新板掛牌，另有一家IC設計公司預計將申請台灣創新板上市。

台灣創新板市場表現亦持續展現成長動能，今年截至6月30日，創新板指數上漲約140.4％，優於加權指數及櫃買指數同期表現；整體日均成交值較2025年成長約289％，顯示市場流動性持續提升，投資人對創新企業的關注與信心穩健增強。

證交所李愛玲總經理於「女性科技領袖與前瞻創新」引言表示：「台股亮眼的表現，關鍵來自台灣產業長期累積的競爭力，而具有前瞻視野與決策能力的領導者，更是推動企業持續成長的重要力量。女性領袖正持續擴大影響力，女性董事比例由2023年的12.48％提升至2025年的20.08％，展現台灣企業治理朝向更成熟、多元、包容與具韌性的方向發展。女性領導者以剛柔並濟的領導風格，正是企業永續成長的重要動能。」

展望未來，證交所將持續攜手創投、私募股權及產業夥伴，深化台灣創新生態系與資本市場的連結，吸引更多國內外優質創新企業及國際資金匯聚台灣，持續推動台灣創新板發展，朝打造亞洲創新籌資平台及「亞洲那斯達克」願景邁進。