台股「豬羊變色」！寫史上第八大收盤跌點、第五大震盪紀錄

台股7日早盤大漲，盤中高價股賣盤湧現，使得大盤豬羊變色翻黑，大跌1,077點，最後收盤收在45,479點，寫史上第8大單日收盤跌點，而盤中高低點震盪1,535點，更寫下史上第5大單日震盪點數。

台股上沖下洗震盪千點行情讓投資人也跟著心慌。主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，聯準會轉鷹派與 AI 晶片獲利疑慮共振，高PE的 AI 與半導體族群股價受到壓抑。

陳朝政表示，大盤今年以來一路上揚，今年最大漲幅達66.48%，且中間不曾經歷明顯回檔，在目前市場整體資金槓桿率已來到相對高點下，且在企業配息及獎金等增量資金不及入市前提下，短線上股市修正整理難免。

不過，陳朝政表示，從基本面而言，台股科技企業第2季公布營收數字樂觀，先前以台股表現抗跌觀察，市場已經在期待營收利多訊息。今年在指數大漲後，整體台股PE仍維持在區間中下緣的18倍，顯示台股後勢仍具巨大估值上修空間，建議投資入勿須過度緊張，可利用大盤修正時期，擇時擇優布局具有長期競爭優勢公司。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，大盤預期將維持高檔震盪偏多的強勢格局，在操作策略上，由於指數已處於歷史高位，投資人應避免情緒性盲目追高，建議採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多，投資布局上，可聚焦科技趨勢加上定價權強的企業。