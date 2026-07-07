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台股「豬羊變色」！寫史上第八大收盤跌點、第五大震盪紀錄

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股7日早盤大漲，盤中高價股賣盤湧現，使得大盤豬羊變色翻黑，大跌1,077點，最後收盤收在45,479點，寫史上第8大單日收盤跌點，而盤中高低點震盪1,535點，更寫下史上第5大單日震盪點數。記者余承翰／攝影
台股7日早盤大漲，盤中高價股賣盤湧現，使得大盤豬羊變色翻黑，大跌1,077點，最後收盤收在45,479點，寫史上第8大單日收盤跌點，而盤中高低點震盪1,535點，更寫下史上第5大單日震盪點數。記者余承翰／攝影

台股7日早盤大漲，盤中高價股賣盤湧現，使得大盤豬羊變色翻黑，大跌1,077點，最後收盤收在45,479點，寫史上第8大單日收盤跌點，而盤中高低點震盪1,535點，更寫下史上第5大單日震盪點數。

台股上沖下洗震盪千點行情讓投資人也跟著心慌。主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，聯準會轉鷹派與 AI 晶片獲利疑慮共振，高PE的 AI 與半導體族群股價受到壓抑。

陳朝政表示，大盤今年以來一路上揚，今年最大漲幅達66.48%，且中間不曾經歷明顯回檔，在目前市場整體資金槓桿率已來到相對高點下，且在企業配息及獎金等增量資金不及入市前提下，短線上股市修正整理難免。

不過，陳朝政表示，從基本面而言，台股科技企業第2季公布營收數字樂觀，先前以台股表現抗跌觀察，市場已經在期待營收利多訊息。今年在指數大漲後，整體台股PE仍維持在區間中下緣的18倍，顯示台股後勢仍具巨大估值上修空間，建議投資入勿須過度緊張，可利用大盤修正時期，擇時擇優布局具有長期競爭優勢公司。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，大盤預期將維持高檔震盪偏多的強勢格局，在操作策略上，由於指數已處於歷史高位，投資人應避免情緒性盲目追高，建議採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多，投資布局上，可聚焦科技趨勢加上定價權強的企業。

聯準會 台股 營收

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台股黑壓壓 PCB、ABF 成重災區 但外資仍逆勢買超這一檔

台股7日盤中出現急殺，由紅翻黑，收在45,479.11點，下跌1,077.28點，跌幅2.31%。由成交量排行來看，前十名集中在主動式ETF和正2，但多重挫，成交值部分PCB相關有四檔進榜，包括欣興（3037）、台光電（2383）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958），但都下跌，顯示資金撤出相關族群，不過外資仍逆勢買超南電。

外資賣超547億元 主動式 ETF 遭大賣、但這類股竟大獲青睞

台股7日盤中高低震盪1,535.02點，振幅3.29%，終場收在45,479.11點，下跌1,077.28點，三大法人中僅投信買超，外資賣超547.31億元，統計發現8檔ETF高居外資賣超前十名，其中主動式ETF占7檔，不過，外資買超前十名中，竟有6檔金融股，另外，力積電（6770）則是唯一進榜的電子股。

台股巨震免驚！這二檔記憶體股獲利大暴衝 法人建議拉回撿便宜

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塑化股賣壓出籠 四檔跌停、塑膠股收盤重挫逾8%

受韓、美科技股行情牽動，台股7日浮現修正行情，收盤下跌1,077.28點，失守45,000點大關。且多數電子、傳產族群齊翻黑。其中，塑膠類股指數收盤重挫逾8%、化工類股指數也大跌近5%。塑膠、化工兩大族群中，南亞（1303）、三晃（1721）、中華化（1727）、和桐（1714）四檔均摔至跌停。

自營商下重手！上市櫃46家收跌停 三大法人賣超946億元

台股7日盤中出現急殺，由紅翻黑，一度重挫至45,432.02點，收在45,479.11點，下跌1,077.28點，跌幅2.31%，但成交量僅略增至1.17兆，三大法人賣超946.91億元。

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