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台股黑壓壓…PCB、ABF成重災區 但外資仍逆勢買超這一檔

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股7日盤中出現急殺，由紅翻黑，收在45,479.11點，下跌1,077.28點，跌幅2.31%。聯合報系資料照
台股7日盤中出現急殺，由紅翻黑，收在45,479.11點，下跌1,077.28點，跌幅2.31%。聯合報系資料照

台股7日盤中出現急殺，由紅翻黑，收在45,479.11點，下跌1,077.28點，跌幅2.31%。由成交量排行來看，前十名集中在主動式ETF和正2，但多重挫，成交值部分PCB相關有四檔進榜，包括欣興（3037）、台光電（2383）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958），但都下跌，顯示資金撤出相關族群，不過外資仍逆勢買超南電。

7日成交量前十名為群益臺灣加權正2（00685L）、群創（3481）、友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50正2（00631L）、主動統一台股增長（00981A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、主動復華未來50（00991A）、新纖（1409）、主動統一全球創新（00988A）。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、國巨*（2327）、群創、欣興、南亞科（2408）、聯發科（2454）、華邦電（2344）、臻鼎、台光電、南電。觀察發現PCB相關、載板股多檔上榜，包括欣興、台光電、南電、臻鼎，其中欣興跌勢最重，下跌逾8%。被動元件龍頭國巨跌停，台積電、聯發科相對持穩抗跌。

籌碼部分，欣興遭外資大賣超過1.1萬張，僅小幅調節臻鼎191張，賣超台光電346張，唯一買超南電1,634張。南電也是ABF載板三雄中唯一股價尚未跌破月線的個股。

研調機構SemiAnalysis點名輝達（NVIDIA）最新機櫃「Kyber」架構恐因PCB設計不佳而延後問世，導致近日PCB相關上下游族群大跌。SemiAnalysis指出，由於PCB中介板（Midplane）在可製造性方面面臨挑戰，以Kyber架構打造的NVL 144機櫃出貨可能遞延到2028年，連帶衝擊後續將接替的NVL 576機櫃出貨。

另SemiAnalysis表示，與此同時，四晶片先進封裝的Rubin Ultra也已取消，僅留下規模較小的二晶片封裝版Rubin Ultra。PCB業界對此表示，此為外界誤解，從輝達官方在今年GTC大會釋出的訊息來看，當時即宣布採二晶片封裝，亦即從原本四晶片分開封裝，改成2×2的二晶片封裝形式，藉此加速後續良率提升。

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