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外資賣超547億元 主動式ETF遭大賣、但這類股竟大獲青睞

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

台股7日盤中高低震盪1,535.02點，振幅3.29%，終場收在45,479.11點，下跌1,077.28點，三大法人中僅投信買超，外資賣超547.31億元，統計發現8檔ETF高居外資賣超前十名，其中主動式ETF占7檔，不過，外資買超前十名中，竟有6檔金融股，另外，力積電（6770）則是唯一進榜的電子股。

台股早盤以46,537.34點開出，小跌19.05點，在權王台積電（2330）領軍下，一度拉升指數衝達46,967.04點，上漲410.65點；但午盤後大盤指數急殺，近期盤面上的強勢族群包括被動元件、功率元件、無人機等都重挫，千金股賣壓沈重，大盤指數重挫，一度急跌1,124.37點，下探至45,432.02點，盤中高低點震盪1,535.02點。

台積電以2,480元開高後一度衝達2,500元，但午盤後翻黑，最後一盤爆3,721張賣單，進一步壓低股價，終場收在7日最低的2,440元，下跌20元，跌幅0.81%，影響大盤指數約160點；台達電（2308）也是開高走低，收在1,890元，下跌105元，跌幅5.26%，影響大盤指數約80點。

統計三大法人賣超946.91億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超547.31億元，投信買超87.73億元，自營商賣超（合計）487.33億元，其中自營商（自行買賣）賣超126億元，自營商（避險）賣超361.23億元。

統計外資賣超前十名個股中，ETF高達8檔，賣超主動統一升級50（00403A）高達14萬8,542張最多，其次是賣超主動統一台股增長（00981A）11萬9,996張，另外，面板雙虎也遭外資大賣，賣超群創（3481）11萬3,941張，友達（2409）也遭外資賣超73,957張。

統計外資買超前十名個股，金融股竟占6檔，買超復華富時不動產41,335張最多，其次是買超台新新光金（2887）29,635張，另外，唯一進榜外資買超前十名的電子股為力積電，單日買超9,980張，傳產股則是只有長榮航（2618）擠進外資買超前十名當中，單日買超14,826張。

台股7日盤中高低震盪1,535.02點，振幅3.29%，終場收在45,479.11點，下跌1,077.28點，三大法人中僅投信買超，外資賣超547.31億元。聯合報系資料照
台股7日盤中高低震盪1,535.02點，振幅3.29%，終場收在45,479.11點，下跌1,077.28點，三大法人中僅投信買超，外資賣超547.31億元。聯合報系資料照

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

外資 台股 三大法人 台積電

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