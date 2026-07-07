台股巨震免驚！這二檔記憶體股獲利大暴衝 法人建議拉回撿便宜

台股7日開高走低拉回修正，不過多頭格局未遭破壞，因此法人建議拉回仍宜布局績優族群，如具「漲價概念股」題材的記憶體股，包括威剛（3260）、群聯（8299）等，後市股價仍有漲升的契機。

記憶體產業在AI需求的爆發下，堪稱是全市場公認的受惠焦點，特別是產業長期供不應求，更是受到法人圈與投資人的高度矚目。法人預期，今年下半年NAND與DRAM供需缺口將進一步擴大，價格談判權維持在供應端。

記憶體模組廠威剛，法人指出，該公司上半年將受惠於DRAM低價庫存紅利使獲利表現強勁，即便下半年低價庫存優勢減少，但透過上半年對NAND的提前拉貨布局，下半年仍享有NAND缺貨紅利，足以維持全年強勁的獲利表現。

法人預估，威剛今年每股稅後純益（EPS）上看143元，將較去年的23.18元巨幅激增5.17倍，由於目前股價遠低於歷史本益比下緣，因此目標價給予850元，以7日收盤價計算，股價潛在上漲空間高達1.1倍。

群聯受惠NAND報價上漲，加上供給緊缺與AI資料中心擴建趨勢下，憑藉供應鏈布局及PCIe 6.0、aiDAPTIV+等產品優勢，可望持續受惠AI儲存需求成長，成為AI基礎建設的重要受惠廠商。

法人預估群聯今年獲利將大幅成長，因此上調2026年EPS從原先預估150.27元大幅升至367.50元，調幅高達1.44倍，目標價上看4,000元。以7日收盤價計算，股價潛在上漲空間高達86.48%。