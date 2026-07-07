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塑化股賣壓出籠 四檔跌停、塑膠股收盤重挫逾8%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
受韓、美科技股行情牽動，台股7日浮現修正行情，收盤下跌1,077.28點，失守45,000點大關。台股示意圖。圖／AI生成
受韓、美科技股行情牽動，台股7日浮現修正行情，收盤下跌1,077.28點，失守45,000點大關。台股示意圖。圖／AI生成

受韓、美科技股行情牽動，台股7日浮現修正行情，收盤下跌1,077.28點，失守45,000點大關。且多數電子、傳產族群齊翻黑。其中，塑膠類股指數收盤重挫逾8%、化工類股指數也大跌近5%。塑膠、化工兩大族群中，南亞（1303）、三晃（1721）、中華化（1727）、和桐（1714）四檔均摔至跌停。

塑化業者表示，自第2季中旬以來，美、伊和談逐步進展，油價持續呈下跌趨勢，乙烯、丙烯等原料跌勢跟進，對業者成本有利；不過，需求面則因客戶預期價格將持續下探，拉貨力道仍保守，買盤回籠有限。雖第3季為下游需求旺季，但尚需等待原料價格恢復平穩，需求才有望進一步復甦。

不過，回顧塑化、化工族群第2季營運，受惠於原物料價格，4、5月營收動能普遍升溫，法人也期待整季獲利表現。

此外，法人表示，許多塑化、化工類股切入高科技供應鏈，部分業者的股價表現，與科技類股連動性高，近日大漲後，於7日浮現一波賣壓。不過，隨著業者高階應用產品出貨可望逐季增溫，相關業務占營收比重普遍看升，法人仍普遍看好特化業者下半年表現。

台股 營收

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