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自營商下重手！上市櫃46家收跌停 三大法人賣超946億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股7日盤中出現急殺，由紅翻黑，一度重挫至45,432.02點，收在45,479.11點，下跌1,077.28點，跌幅2.31%，但成交量僅略增至1.17兆，三大法人賣超946.91億元。聯合報系資料照 余承翰
台股7日盤中出現急殺，由紅翻黑，一度重挫至45,432.02點，收在45,479.11點，下跌1,077.28點，跌幅2.31%，但成交量僅略增至1.17兆，三大法人賣超946.91億元。聯合報系資料照 余承翰

台股7日盤中出現急殺，由紅翻黑，一度重挫至45,432.02點，收在45,479.11點，下跌1,077.28點，跌幅2.31%，但成交量僅略增至1.17兆，三大法人賣超946.91億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超547.31億元，投信買超87.73億元，自營商賣超（合計）487.33億元，其中自營商（自行買賣）賣超126億元，自營商（避險）賣超361.23億元。

台積電（2330）相對持穩，僅下跌0.81%，收2,440元，但其餘權值股都大跌，台達電（2308）下跌逾5%，收1,890元，台光電（2383）下跌逾4%，智邦（2345）重挫逾7%，聯發科（2454）相對抗跌，下跌逾1%，收4,030元。

高價千金股也重挫，穎崴（6515）股后位置換人當，股價重挫跌停至8,025元，遭川湖（2059）超車，川湖收8,260元，大漲逾6%，為今日最強千金股。重跌超過5%的高價股還有旺矽（6223）、鴻勁（7769）、大立光（3008）、弘塑（3131）、精測（6510）、印能科技（7734）、奇鋐（3017）等。

近日強勢的族群也回吐漲幅，被動元件、矽晶圓族群重挫，被動元件有9檔摜入跌停，國巨*（2327）收跌停905元，跌破月線；環球晶（6488）也跌停，收1,205元。昨日大漲的封測、半導體化學、功率元件、無人機等也都摔回原點，甚至收跌停，總計上市櫃跌停家數達46家。

較為抗跌的族群僅剩金融、生技，國泰金（2882）、凱基金（2883）、聯邦銀（2838）上漲逾3%，元大金（2885）漲2%，華南金（2880）、富邦金（2881）上漲逾1%。生技部分，藥華藥（6446）收1,495元，漲幅逾3%，再創歷史新高，另康霈*（6919）、泰宗（4169）、長聖（6712）等漲停，禾榮科（7799）大漲逾8%。

自營商 三大法人 台達電 台股

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