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韓股拖累台股大跌破月線 長榮海運內線交易股價重挫

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股盤中紅翻黑，重挫逾千點。聯合報系報資料照
台股盤中紅翻黑，重挫逾千點。聯合報系報資料照

受到亞股拖累，台北股市由紅翻黑，終場加權股價指數以4萬5479點作收，重挫1077點，跌幅2.31％，盤中最高4萬6967點，最低4萬5432點，高低震盪幅度1555點，成交量1兆1696億元。

富邦投顧董事長陳奕光表示，韓國股市走弱、外資持續調節亞洲科技股，加上新台幣匯率走貶，以及融資水位偏高等因素交互影響，使台股短線承受較大壓力。

市場關注長榮涉嫌內線交易的後續影響，遭檢調搜索的長榮海運7日股價188元，跌幅3.84％，陳奕光認為長榮海運的股價下跌與內線交易調查沒有關係，主要是受到大盤整體下跌、除息後股價調整的影響，內線交易事件是數年前的消息，不影響公司當前基本面。

陳奕光表示，評估航運業目前基本面良好，因為運價持續上漲，荷莫茲海峽的開放促使貨運從空轉回流至海運，進一步推升海運報價，下半年有返校需求、雙11備貨預求，以及聖誕節及新年等節慶備貨需求，航運下半年業績都比上半年來得好，建議投資人回歸基本面分析，不需過度關注2年前內線交易事件的新聞報導。

至於台股重挫，陳奕光分析，韓股開盤後一路走低，拖累亞洲主要股市表現，韓股指數狂洩一度觸發熔斷，外資在韓股出貨受制，回過頭來賣台股，導致台股指數下殺。韓股重挫原因，包括三星電子財報雖然亮眼，但股價大跌，海力士將在美股掛牌引發資金排擠效應致股價翻車等。

長榮海運 韓股 內線交易

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