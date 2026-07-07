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台股重挫逾千點的凶手是誰？分析師推測這兩點最有可能

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股7日盤中高低震盪1,535.02點，振幅3.29%，終場收在45,479.11點，下跌1,077.28點，跌幅2.31%；大盤指數在午盤過後急殺重挫，投資人紛紛詢問，為什麼突然大跌超過千點？證券分析師推測，應有兩個原因，分析師強調，由於月線失守，後續若未在3天內站回月線，修正時間恐將拉長。

美股周一全面收紅，台積電ADR勁揚4.06%；台股早盤以46,537.34點開出，小跌19.05點，在權王台積電領軍下，一度拉升指數衝達46,967.04點，上漲410.65點。

但午盤後大盤指數急殺，近期盤面上的強勢族群包括被動元件、功率元件、無人機等都重挫，千金股賣壓沈重，大盤指數重挫，一度急跌1,124.37點，下探至45,432.02點，盤中高低點震盪1,535.02點。

台積電（2330）以2,480元開高後一度衝達2,500元，但午盤後翻黑，最後一盤爆3,721張賣單，進一步壓低股價，終場收在今日最低的2,440元， 下跌20元，跌幅0.81%，影響大盤指數約160點；台達電（2308）也是開高走低，收在1,890元， 下跌105元，跌幅5.26%，影響大盤指數約80點。

穎崴（6515）重挫至跌停8,025元，失掉股后寶座；南亞（1303）也是重挫至跌停166.5元收盤；聯電（2303）、日月光投控（3711）等也下跌收盤，被動元件國巨*（2327）重挫至跌停905元， 跌出千金股，大毅（2478）、日電貿（3090）、禾伸堂（3026）等也都亮燈跌停。

台股集中市場最後一盤再往下拉低105.98點，以45,479.11點收盤，下跌1,077.28點， 跌幅2.31%；大盤指數盤中開始急殺時，投資不停的詢問為什麼？突然下殺重挫，到底是什麼原因？

證券分析師坦言，推測可能的原因有二，一是受到韓國股市重挫的連動，另外則是市場上多殺多所造成的恐慌，從技術線型來看，5日線下彎守不住，引發多殺多的賣壓。

證券分析師表示，韓股重挫，尤其是記憶體跌勢沈重，市場對海力士、三星擴產一事認為可能價格已見高點， 另外，三星要再度調高價格一事， 下游廠商的反應不佳，都是引爆兩家公司遭遇市場賣壓，股價連續大跌的可能原因。

台股大跌1,077.28點，失守月線，證券分析師強調，後續若能在3天內站回月線，配合台積電法說會行情，指數仍有機會挑戰高點，但若無法快速收復月線，拉回修正時間恐拉長。

台股 美股 大盤

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