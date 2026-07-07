高低差距逾1,500點！台股開高走低重挫1,077點、收45,479點

台股7日收盤下跌1,077.28點，終場以45,479.11點作收，成交量1兆1,696.27億元；台積電（2330）收盤價2,440元，下跌20元，跌幅0.81%。

達盤指數今日高低再度盪1,500點，早盤在台積電帶領下，仍可呈現漲勢，但賣壓湧出而無法撐住，5、10及20日均線未能發揮撐盤，收盤指數跌破4萬6千點ej關卡。

今日成交金額大且走高為：川湖（2059）、聯發科（2454）、貿聯-KY（3665）、鈺創（5351）、新纖（1409）及藥華藥（6446）；成交金額大且疲軟者則為：群創（3481）、欣興（3037）、京元電子（2449）、友達（2409）、合晶（6182）、環球晶（6488）、禾伸堂（3026）、力成（6239）及晶技（3042）。

安聯投信台股團隊表示，根據最新預估，2026年台灣企業整體盈餘成長率可望達58.37%，其中，電子業成長60%，傳產族群成長56%，金融業則受惠於資本市場活絡，獲利年增47%，顯示各產業獲利同步成長，台股整體結構較過去更加均衡且健康。

展望2026年，安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，從產業獲利表現來看，2026年電子、傳產及金融三大族群皆可望交出正成長成績。其中，電子產業仍為獲利成長主軸，在AI、高效能運算（HPC）與半導體需求帶動下，預期漲幅可望優於傳產，而傳產則有望優於金融股。整體而言，資金有望在不同產業間輪動，帶動台股形成更健康且均衡的多頭格局。

陳思銘指出，近期科技產業最新動態也持續反映AI需求熱度未減。觀察美國科技記憶體大廠最新財報與展望顯示記憶體市場仍處於供不應求狀態，相關產業需求維持強勁。另一方面，隨著AI設備規格升級，高階材料與先進封裝需求同步增加，也帶動相關材料價格上揚，成為供應鏈新的成長動能。

安聯投信台股團隊表示，雖然短期市場仍將受到國際局勢與資金面變化干擾，但在企業獲利顯著成長、AI產業長線趨勢延續，以及電子、傳產與金融同步成長帶動下，台股基本面依然穩健。議投資人可趁市場震盪整理之際，聚焦具成長趨勢的優質企業與受惠AI浪潮的核心供應鏈，掌握下一階段成長契機。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，市場目光除關注獲利成長外，未來三個月也會將目光放在除權息行情上。面對近期市場波動加劇，可多留意市場變化：包括AI投資節奏變化風險，關注資本支出或終端需求變化，以及可能對上游與設備相關族群動能潛在影響；就部分產業鏈庫存循環反覆，基於部分次產業仍處恢復初期，需求回升延續性有待驗證；另外留意利率與資金環境變化，對金融股及高評價電子股均可能造成評價壓縮等影響；最後就是地緣政治。