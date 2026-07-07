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台股大怒神！巨震逾1,500點 千金高價股淪提款機
美股6日四大指數均收紅，以費城半導體指數上漲2.1%最多，然而台股7日演出極端的大洗盤行情。早盤雖一度上漲410點、衝上46,967點，隨後卻遭遇沉重的獲利了結與高檔調節賣壓，指數急挫由紅翻黑，一度大跌1,124點至45,432點，高低震盪逾1,500點。
法人指出，盤面上，權值股開高走低，台積電（2330）高開2,500元後仍無力撐盤，聯發科（2454）、台達電（2308）連袂翻黑。尤以基本面利多加持的高價千金股與PCB族群籌碼最為鬆動，淪為提款重災區。
此外，昨日匯市美元兌台幣同步失守32元整數關卡，創近三個月低點，統計外資近十個交易日賣超5,644.9億元。整體來看，台股高檔籌碼洗牌劇烈，短線波動度大幅飆升，操作上應嚴格控管資金水位，靜待高價股止跌及新台幣匯率企穩。
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