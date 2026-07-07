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台股震盪！市場關注台積電10日公布營收及16日法說

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台股今（7）日開高後，震盪走低，午盤過後跌破46,000點，法人分析，台積電（2330）預計於7月10日公布6月營收，並將於7月16日舉行第2季法人說明會，將牽動台股後續漲跌的敏感神經。

野村投信策略暨行銷處主管張繼文表示，台股短期仍可能受到政策面或市場情緒影響而波動，但AI長線發展趨勢並未改變。隨著AI應用持續擴展，受惠範圍已由少數權值股延伸至完整供應鏈，因此投資布局不宜只聚焦單一個股，而應掌握整體AI價值鏈的成長機會。包括先進製程、先進封裝、ASIC、高速互連、液冷散熱、高壓供電及網通設備等領域，都將受惠於AI推論時代來臨。

展望本周，市場將聚焦美國關稅政策後續發展、美國經濟數據，以及台積電預計於10日公布6月營收，並於16日舉行法人說明會，市場將藉此觀察AI需求是否持續強勁，以及企業對下半年資本支出與營運展望的看法，可望成為牽動台股及AI供應鏈走勢的重要風向球。

台股 台積電 營收

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