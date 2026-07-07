2026下半年科技展望：AI 進入收割期 台股遠未過熱

展望 2026年下半年，路博邁投信表示，可以明顯看出AI 題材仍是重點，且落地和應用持續擴展，AI進入收獲期，從算力軍備到商業變現。但通貨膨脹仍是變數，美伊戰爭所驅動的油價遞延效應依舊在傳導中，至少延至2027年初。

路博邁台灣5G股票基金經理人黃煜指出，台灣在這波浪潮中占據最有利位置。美銀美林基金經理人6月調查顯示，台灣連續兩期獲評為亞太AI基建最大受惠市場，占比達41%，遠超南韓的23%。

黃煜表示，全球最大AI晶片平台在台採購規模五年成長近十倍，帶動GDP年增率於今年第1季攀升至13.69%，為近40年最高。更關鍵的是，在假設景氣反轉情境中，美銀調查僅9%經理人會優先減碼台灣，反映國際資金對台灣獲利前景的高度信心。

面對台股指數站上歷史新高，估值是否過熱？黃煜指出，以預估本益比來看，整體台股獲利年增約40%、AI族群更達52%，當前預估本益比約22倍，考量獲利高速成長，未來盈餘本益比有極高機率隨獲利兌現而自然收斂，估值處於合理區間。

此外，槓桿面同樣未見過熱跡象。黃煜指出，融資餘額雖創新高，但融資比率僅0.4%。2026年台股總市值相較於2000年擴大逾12倍，但融資對市值比仍低，與網路泡沫時期4.2-4.6%的水準天差地別。此外，目前平均維持率達166%，遠高於追繳線140%與斷頭線130%。整體市場財務結構健康，行情熱絡但遠未過熱。