台股急殺逾800點、僅剩生技股還大漲 藥華藥續創新高

台股7日忽然由紅翻黑，盤中一度急殺超過800點，多數類股也翻黑大跌，但上市生技指數仍大漲逾3%，康霈*（6919）、漢康-KY（7827）創漲停，泰宗（4169）大漲約9%，和榮科（4989）漲幅逾8%，藥華藥（6446）衝上1,500元，上漲逾3%，再創新高。上櫃則有長聖（6712）、共信-KY（6617）、圓祥生技（6945）漲停。

台股午盤後指數急殺，近期盤面上的強勢族群包括被動元件、功率元件、無人機等都重挫，千金股也一片慘跌，穎崴（6515）重挫至跌停8,025元，致茂（2360）也跌停鎖死至1,965元，奇鋐（3017）重跌逾8%。

千金股剩少數幾檔還維持紅盤，其中生技股王藥華藥仍上漲逾2%，並一度衝破1,500元整數關卡，再創新高。

全球生技產業年度盛會「BIO Asia–Taiwan 亞洲生技大會」將於7月15日至19日登場，台灣生技產業發展協會表示，今年展會共吸引22個國家參展，並有900家企業、2,300個攤位，展覽涵蓋CDMO、製藥設備與實驗室儀器、細胞治療與再生醫療、生技服務等領域。

今日生技股不畏大盤重跌，櫃買指數大跌，仍有五檔攻上漲停，且藥華藥一度衝上1,540元，並創下歷史新高。

藥華藥公告6月營收達23.3億元，年增94.88%；今年上半年營收累計達119.8億元，較去年同期成長逾七成，創下歷史同期新高。藥華藥表示，6月營收主要反映Ropeg全球銷售表現，顯示市場需求持續強勁。

新適應症布局方面，藥華藥已向全球多國申請Ropeg用於原發性血小板過多症（ET）治療的藥證。美國食品藥物管理局（FDA）審查完成目標日期（PDUFA Date）為2026年8月30日，日本、中國大陸及韓國的審查程序亦持續推進中。藥華藥5月以來股價已翻倍，若以今日高點1,460元計算，波段漲幅達120%。