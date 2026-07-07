台股盤中翻黑急殺逾600點 台積電獨撐紅盤、聯發科日月光翻黑

台股今（7）日早盤原本一度向47,000點靠近，最高來到46,967點，不過盤中賣壓突然擴大，指數一路翻黑下殺，加權指數暫報45,939點，下跌616點。

權值股台積電（2330）勉強撐住紅盤。台積電早盤最高來到2,500元，盤中漲幅收斂，暫報2,470元，小漲10元。不過聯發科（2454）由紅翻黑，早盤一度衝上4,250元，盤中反轉下殺至3,985元，下跌115元；日月光投控（3711）同樣走弱，暫報656元，下跌23元。

高價半導體股賣壓更重，成為盤中殺盤重心。股后、半導體測試介面廠穎崴（6515）開盤一度來到9,080元，盤中急挫至8,025元跌停價，下跌890元；矽力*-KY（6415）也從早盤高點620元一路打到558元跌停，下跌62元。環球晶（6488）早盤一度衝上1,320元，隨後買盤潰散，盤中跌停在1,205元。