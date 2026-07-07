台股劇烈震盪千點！盤中一度跌逾700點 台積電力守紅盤

台股7日盤中由紅翻黑，截至中午12點整，早盤最高達46,967點、午盤後一度下殺至最低45,845點，高低點震盪達1,121點，一度跌710點。反觀權王台積電（2330）雖午盤後，湧現獲利了結賣壓，但仍力守紅盤，最低暫達2,465元、最高2,500元。

展望2026年，安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，市場將聚焦戰爭風險、國際油價、通膨走勢及貨幣政策變化等總經議題，政策面則以美國期中選舉為主要觀察重點。

在投資布局方面，陳思銘表示，布局策略仍以電子股為核心，聚焦受惠於AI發展趨勢的半導體與相關供應鏈。受惠AI應用持續擴張，預估2026年台股企業獲利年增幅度將超過50%，遠高於過往平均水準。以季度表現來看，2026年第1季企業獲利預估年增率亦可達31%，顯示企業成長動能相當強勁。

台股部分，安聯投信台股團隊表示，儘管市場持續關注地緣政治、油價波動、通膨與利率政策等不確定因素，在企業獲利強勁成長支撐下，台股中長期基本面依然樂觀。根據最新預估，2026年台灣企業整體盈餘成長率可望達58.37%，其中電子業成長60%，傳產族群成長56%，金融業則受惠於資本市場活絡，獲利年增47%，顯示各產業獲利同步成長，台股整體結構較過去更加均衡且健康。

此外，陳思銘也指出，近期科技產業最新動態也持續反映AI需求熱度未減。觀察美國科技記憶體大廠最新財報與展望顯示記憶體市場仍處於供不應求狀態，相關產業需求維持強勁。另一方面，隨著AI設備規格升級，高階材料與先進封裝需求同步增加，也帶動相關材料價格上揚，成為供應鏈新的成長動能。